Косметологи раскрыли простой секрет молодости кожи

Сделать кожу лица визуально более молодой и свежей не так трудно и дорого, как кажется. В этом деле могут помочь не только профессиональные процедуры, но и простое умывание. Единственное: нужно знать, когда умыться.

Специалисты в бьюти-отрасли утверждают, что на состоянии лица отражаются суточные циклы активности – на протяжении дня кожа способна выглядеть то лучше, то хуже, пишет журнал «Здоровье».

Наиболее привлекательной, ухоженной и гладкой кожа на лице смотрится по утрам. Это связано с тем, что организм отдохнул за ночь и избавился от токсинов.

«Особенно здоровой кожа лица выглядит в том случае, если накануне был нанесен увлажняющий крем», - отметили при этом косметологи.

Но во второй половине дня кожа теряет свежесть, на ней могут стать более заметными морщины.

Дефекты кожи проступают резче, начиная с трех-четырех часов дня – этому способствует двигательная активность человека, привычки и питание, а также некоторые физиологические особенности. Все в комплексе приводит к тому, что кожа становится более жирной и загрязненной выделившимся из пор салом.

Решить данную проблему можно легко. Чтобы вернуть лицу свежий вид, сразу после обеда нужно как минимум пару раз умыться, порекомендовали эксперты.

Если кожа склонна к сухости и шелушению, можно нанести немного увлажняющего крема, желательно быстро впитывающегося.