Учеными установлен самый первый признак болезни Альцгеймера

Американские исследователи из Гарвардского университета дали ответ на вопрос о том, что в первую очередь сигналит о развивающейся у человека болезни Альцгеймера. Этот симптом, как показала их работа, проявляется еще до очевидного ухудшения умственных способностей.

Гарвардские ученые заключили, что самым первым признаком развития болезни Альцгеймера является нарастающее беспокойство с переходом в депрессию.

Болезнь Альцгеймера – это нейродегенеративное заболевание, одна из распространенных форм деменции, также называемой «старческим слабоумием».

Обычно болезнь Альцгеймера развивается после 50 лет, но известны случаи, когда этот недуг диагностировался и у людей в более раннем возрасте.

По словам ученых, врачи, как правило, выявляют болезнь Альцгеймера тогда, когда в головном мозге наблюдается критически высокое количество белковых амилоидных бляшек, при этом становятся заметными снизившиеся в своем качестве когнитивные способности человека.

Но обнаруженный исследователями перепад эмоционального здоровья имеет место еще раньше и может служить способом ранней диагностики заболевания,

заявили они.

Подобное изменение в настроении человека коррелирует с началом процесса накопления амилоидных бляшек в мозге. Этот вывод был сделан специалистами по результатам наблюдения за 300 пациентами в течение пяти лет.