Выявлен самый опасный в мире продукт

Американской ассоциацией сердца опубликованы результаты исследования, согласно которым наиболее вредным для человеческого организма продуктом можно считать диетическую газировку. Специалисты настоятельно рекомендуют тем, кто постоянно пьет ее, уменьшать потребление напитка, а затем и вовсе исключить из рациона.

Газированные напитки с сахарозаменителями, которые считаются диетическими, повышают риск возникновения инсульта и слабоумия, заявили специалисты Ассоциации сердца.

«Употребляя хотя бы одну баночку газировки «без сахара» в день, человек втрое увеличивает риск инсульта и в 2,9 раз - риск развития слабоумия»,

- утверждается в подготовленном ими докладе.

В диетической газировке вместо сахара могут использоваться разные искусственные подсластители. Например, аспартам.

Предварительные исследования демонстрировали, что, попадая в организм человека, аспартам распадается на фенилаланин, аспарагиновую кислоту и метанол, токсичный для организма.

Кроме того, аспартам обладает свойством накапливаться в головном мозге и вызывать аномальную активность его нервных клеток.

Вместе с другими веществами в составе диетических газированных напитков он дает большую токсическую нагрузку на печень и способствует аккумуляции токсичных отложений в кишечном тракте.

Не стоит забывать и о том, что газированные напитки содержат кислоту, повышенное содержание которой в организме ведет к быстрому старению. Среди других последствий этого процесса - воспаление и разрушение тканей.