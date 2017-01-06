Что можно и что нельзя делать на Рождество 7 января

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: TASS/Scanpix

В период празднования христианских праздников многие задаются вопросами о запрете тех или иных действий. Что можно и нужно делать в это время, а от чего стоит воздержаться, читайте ниже.

Празднование Рождества Христова уходит своими корнями в древность.

7 января православные христиане традиционно посещают церковь и молятся о здравии всех родственников и близких людей.

В этот светлый день следует отдать предпочтение занятиям, развивающим личность духовно.

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Что можно делать на Рождество

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В праздник Рождества Христова следует возносить молитвы Высшим силам, прося у них благосклонности и милости ко всем людям. По возможности стоит посетить церковь и поприсутствовать на Божественной литургии. Поставить свечу и вознести слова благодарности можно и дома перед своими иконами.

В Рождество можно мыться и заниматься повседневными делами, если они нацелены на удовлетворение собственных нужд, а не на развлечение. Работа также не считается греховной, если силы направлены на заработок для пропитания и самого необходимого. Стирать одежду нужно только по мере необходимости, если дело безотлагательное.

Кропотливый труд, такой как вязание, вышивание и шитье, также приветствуется. Труд всегда был в почете.

Если это не развлечение и досуг, а работа или подарок близкому человеку, дело считается Богоугодным и разрешено в любые церковные праздники.

Традиционные рождественские гадания также имеют место быть в эту загадочную пору, однако церковь не одобряет оккультизм и не советует увлекаться тайными знаниями и заглядывать в будущее. На все есть воля Божья, и по его заветам стоит строить свой жизненный путь.

Близкие отношения между супругами также не возбраняются, если у них есть стремление продолжить свой род и обзавестись долгожданным потомством.

Народная примета гласит, что

люди, совершающие в этот день покупки и походы по магазинам и рынкам, привлекают в свою жизнь достаток и финансовое благополучие.

Можно также оставить несколько монет просящим, чтобы они помолились о вашем здравии.

От чего стоит воздержаться на Рождество

В великий церковный праздник нельзя браниться и вступать в конфликты и ссоры. Ваши негативные мысли вполне могут стать жизненными установками, и вы невольно запрограммируете себя на неудачи и невезение. Духовный рост и возвышение над негативом поможет избежать жизненных неприятностей и заручиться поддержкой Высших сил.

Считается, что в светлый праздник рождения Христа не следует надевать черные вещи, так как они символизируют траурные одеяния. Лучшим выбором будут нарядные вещи светлых тонов.

Под запретом находятся увеселительные мероприятия, направленные на достижение собственного удовольствия, а также распитие спиртных напитков в больших количествах. Этот день предназначен для работы во благо семьи и молитв о спасении души и наставлении на путь истинный.

Постящимся не следует отступать от воздержания и потакать своим слабостям. Например, в рождественский сочельник принято не вкушать пищу до первой звезды и быть сдержанным в проявлениях эмоций.

Поход на кладбище и поминовение в этот день усопших также следует отложить. Церкви повсеместно молятся о здравии и славят Господа Иисуса Христа и Богородицу.

На следующий после Рождества день поход на кладбище не возбраняется, и в церквях и храмах возобновляются молитвы о почивших.

Сила молитвы совершает чудеса и привносит в жизнь гармонию и благополучие. Следуйте за светом своей души и старайтесь подавить негативные проявления со стороны окружающих. Всего вам самого светлого!

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