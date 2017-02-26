Браво, дедушка! Танцующий итальянец зарядил позитивом весь мир

Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели.
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Журналист Альберто Форни признался, что ему не удалось выяснить имя звездного танцора, передает РИА Новости. Однако даже факт анонимности исполнителя не отнял у него популярности.
Ролик уже успели просмотреть свыше 400 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет.
Предлагаем и вам, дорогие наши читатели, насладиться хореографическими изысками пожилого итальянца и зарядиться позитивом от него.