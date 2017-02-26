Браво, дедушка! Танцующий итальянец зарядил позитивом весь мир

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

Итальянский журналист Альберто Форни снял на видео бойкого старичка, который задорно отплясывал под музыку уличного оркестра на одной из улиц Болоньи. Снятый им ролик моментально стал настоящей сенсацией в Сети. При этом интерес к пожилому итальянцу не ослабевает уже на протяжении недели.

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Журналист Альберто Форни признался, что ему не удалось выяснить имя звездного танцора, передает РИА Новости. Однако даже факт анонимности исполнителя не отнял у него популярности.

Ролик уже успели просмотреть свыше 400 тысяч человек, и эта цифра постоянно растет.

Предлагаем и вам, дорогие наши читатели, насладиться хореографическими изысками пожилого итальянца и зарядиться позитивом от него.

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