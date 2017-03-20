День весеннего равноденствия 20 марта: традиции и приметы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Heinz Schwyter/Scanpix

День весеннего равноденствия — особый праздник, почитаемый с древних времен. Это время победы тепла над холодом, света над тьмой. И конечно, есть традиции, которые соблюдали еще наши предки.

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В 2017 году день весеннего равноденствия приходится на 20 марта. Часто этот праздник путают с днем летнего солнцестояния, однако 20 марта день будет равен ночи, за что и получил свое название. В этот день славяне встречали Солнце — одно из самых почитаемых божеств.

Без Солнца не было бы жизни, потому его прославление являлось неотъемлемой частью многих ритуалов.

Традиции в день весеннего равноденствия

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Традиционным было разжигание костра — символа возрождения и очищения. Для того, чтобы Солнце было благосклонно и не повредило своими яркими лучами летнему урожаю, костер зажигали с помощью увеличительного стекла. Луч направляли в центр кострища, восхваляя живительное тепло, прося смилостивиться и не насылать летом засухи. Через горящий костер прыгали все от мала до велика, чтобы зарядиться обновленной солнечной энергией и привлечь в жизнь удачу на весь год.

Хозяйки с раннего утра готовили тесто, из которого выпекали печенье в виде фигурок птиц.

Тесто перед самой лепкой ставили на подоконник, чтобы Солнце помогло ему подняться еще больше. Перед тем, как съесть готовые угощения, их подбрасывали высоко вверх.

Так наши предки заряжали их живительной энергией. Она, по поверьям, лечила любые болезни, избавляла от депрессии и посылала богатство и процветание. Одно из печений хранили в течение года и использовали в качестве лекарства, если кто-то из домочадцев хворал.

Также на весеннее равноденствие пекли блины в больших количествах. Они символизировали плодородие и сытую безбедную жизнь. Хозяйки брали самый румяный блин, выходили на порог дома и кланялись Солнцу, говоря ему слова благодарности за тепло и ласковое отношение к посевам и домашней скотине.

Еще одной интересной традицией был сбор всей деревни для шумных гуляний. Так славяне прогоняли нечисть, часть которой затаилась и осталась после отступления зимней стужи.

Вечером этого дня сжигали чучело зимы, окончательно прощаясь с негативом и холодами. В костер шептали все то, от чего хотели избавиться. Это и болезни, и бедность, и неудачи.

Приметы в день весеннего равноденствия

Все помыслы и слова во время весеннего равноденствия должны быть направлены на позитив. Негативные мысли в этот мистический день, когда грани между мирами истончались, могли привлечь нечистую силу, способную нанести существенный урон.

Внимательно следили за погодой. Теплая весенняя ночь и яркое солнце днем являлись признаками того, что заморозки отступили и близится время посевных работ.

Веселье являлось обязательным, ибо как проведешь этот день, таким и будет весь год.

Предаваться унынию в такой светлый праздник означало накликать беду на весь свой род, поэтому частым явлением в деревнях были представления с ряжеными, шутами и скоморохами.

Ночью наши предки старались не спать и прислушивались к тишине. Считалось, что именно в этот день можно услышать особый треск — так ломается год, рвется грань, после которой приходит летнее время. Тем, кто услышал этот звук, несказанно везло в жизни.

Священные и почитаемые дни и сейчас обладают мистическими свойствами. Благодаря им мы можем привлекать удачу, менять свою судьбу и закладывать основы благополучной жизни. Используйте знания, накопленные веками, для своего личного счастья.

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