В Domina Shopping открылись 25 новых магазинов

 

Фото: пресс-фото

30 марта в торжественной обстановке открылась реконструированная часть рижского торгового центра Domina Shopping, в преобразование которой вложено 5 млн евро. В результате в торговом центре двери для посетителей распахнули более 25 новых магазинов вещей для дома, услуг и спортивных товаров.

Новыми якорными арендаторами Domina Shopping стали магазин спорттоваров «Sports Direct» и магазин вещей для дома и интерьера «JYSK». Якорным арендатором станет вскоре и продовольственный супермаркет. Наряду с этими магазинами, в открытой и действующей частях торгового центра открыты также салон интерьера и предметов для дома «Siena Home», магазин творческих предметов и игр «Flying Tiger Copenhagen», магазин предметов для дома «Top Shop», салон мебели и ламп «HEMMA», «Hobby Style», «Audums Pluss» и магазин косметики «Stenders».

В категории услуг открылись новый филиал SEB banka и цветочный магазин «Lakstos», а также магазин канцелярских товаров «Charlot», магазин оптики «Optika Italiana», две новые аптеки «Apotheka» и «Euroaptieka», pop-up магазин балтийского дизайна «Baltic.space» и магазин латвийских модных товаров «OskaR».

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Среди новых заведений общественного питания – магазин-кафе «Lage Gastronomija», пиццерия «Čili Pizza» и бургерная «Subburger». Категория технологий и электротоваров расширена магазинами нового концепта «Lattelecom» и «Baltic Data».

В открывающейся части размещен и невиданный до сих пор в Латвии художественный объект, автором которого является талантливая художница Кристине Луизе Авотиня.

Это композиция высотой три метра и шириной пять метров с 25 яркими крупноформатными цветами, которые символизируют расцвет торгового центра в новом качестве.

«Я с радостью и гордостью сообщаю – реконструированная часть Domina Shopping открыта! Это взлелеянные и долгожданные перемены, благодаря которым наши клиенты теперь могут получать еще более функциональные предложения. Одновременно хочу сказать спасибо всей творческой команде, которая создавала этот уникальный цветочный объект - он так ярко отражает расцвет нашего торгового центра после крупнейшей в его истории реконструкции!» - подчеркнула Дина Бунце, директор т/ц Domina Shopping.

Дина БунцеДина Бунце. Фото: пресс-фото

«Создание цветочного объекта «Весеннее пробуждение» стало для меня новым и небывалым опытом, который очень обогатил меня с профессиональной точки зрения. Придумать пять разных цветов, их расцветку, формы и создать из них движущуюся композицию из 25 цветов. У меня были отличные технические помощники - архитектор Дидзис Яунземс с командой, которые помогли реализовать мой замысел.

Одновременно этот объект символизирует синергию искусства и инновационных технологий. Цветы благодаря технологическому решению распускаются вперемежку, совсем как живые!

Большое спасибо Domina Shopping за творческую свободу и доверие!», - поделилась своими эмоциями художница Кристине Луизе Авотиня.

Теледива Кэтия Шенберга и художница Кристине Луизе АвотиняТеледива Кэтия Шенберга и художница Кристине Луизе Авотиня. Фото: пресс-фото

Открытие цветущего объекта прошло в очень торжественной и позитивной обстановке, в присутствии множества гостей. Среди участников мероприятия были несколько популярных в обществе личностей – автор художественного объекта, художница Кристине Луизе Авотиня, телевизионная персона Гундега Скудриня, дизайнер бренда «Red and Black Salt» Индра Салцевича, стилист Дана Домбровска, блогеры моды Анете Озолиня и Бригита Дамбе и другие.

Мероприятие вела очаровательная теледива Кэтия Шенберга, о создании особого праздничного настроения и музыкальном оформлении позаботилось музыкальное трио 3Live Project

– популярнейший диджей [Ex] da Bass, перкуссионист Эйнар Латышев и трубач Нормунд Пиесис.

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