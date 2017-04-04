Стало известно, почему Лариса Гузеева разъехалась с мужем

Не так давно 57-летняя Лариса Гузеева вскользь заметила в эфире шоу «Давай поженимся», что не живет с мужем Игорем Бухаровым. Разумеется, поклонники тут же решили, что у актрисы и ресторатора возникли проблемы в браке, но оказалось, что все не так.

Чуть более месяца назад Лариса Гузеева в эфире шоу «Давай поженимся» призналась, что живет отдельно от супруга Игоря Бухарова, и откровенно рассказала об их крупной ссоре:

«Вчера я пришла домой очень поздно, а там только куры не бегали и змеи не ползали по кухне.

Я спросила у дочери Оли: «Почему ты так встречаешь меня?». И даже заплакала. А она сказала «Это папа». Я позвонила Игорю — мы сейчас уже живем отдельно — и спросила: «Почему ты намусорил, когда был у нас?».

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Поклонники тут же решили, что Лариса и Игорь находятся на грани развода. Выяснилось, что пара действительно провела около двух месяцев порознь… из-за ремонта в их общем загородном доме.

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«Лариса мечтала переделать кухню, — рассказала журналу «Телепрограмма» дизайнер Гелена Захарова. — А вот ее муж и дочка не хотели этого, им и так все нравилось.

Поэтому изначально у нас стояла непростая задача: переделать кухню так, чтобы изменения были минимальными.

Они люди занятые: Лариса все время на гастролях, Игорь — в командировках, поэтому мы старались сделать все максимально быстро». Многие интернет-пользователи все равно считают, что Лариса Гузеева и Игорь Бухаров постоянно ссорятся, поскольку актриса подозревает возлюбленного в изменах.

Напомним, за ресторатора звезда «Жестокого романса» вышла замуж в 1999 году. Спустя год после свадьбы Лариса родила дочь Ольгу.

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