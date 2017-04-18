Американке, терроризировавшей внучку в костюме ведьмы, дали три пожизненных срока

51-летняя Женева Робинсон на протяжении долгого времени жестоко обращалась со своей 7-летней внучкой
 

51-летняя Женева Робинсон на протяжении долгого времени жестоко обращалась со своей 7-летней внучкой. Фото: AP/Scanpix

Большинство детей радуются возможности пожить у бабушки. Однако для 7-летней американки, имя которой не разглашается из соображений конфиденциальности, каникулы у старшей родственницы навсегда останутся кошмаром. Все потому, что ее 51-летняя бабушка Женева Робинсон издевалась над ней. За это на днях суд приговорил женщину к трем пожизненным тюремным срокам.

В середине апреля суд Оклахома-Сити вынес обвинительный приговор 51-летней Женеве Робинсон, которая на протяжении долгого времени жестоко обращалась со своей 7-летней внучкой.

Женщина даже не отрицает, что изощренно издевалась над маленькой девочкой. Об этом сообщает издание The Daily Mail. Чтобы напугать школьницу, она переодевалась в костюм мифического существа, надевала ужасающую маску и красила руки в зеленый цвет.

Себя американка называла ведьмой Нельдой и грозилась съесть ребенка, если она не будет всецело подчиняться бабушке. Для пущего эффекта Женева убедила внучку в том, что на чердаке их дома обитают монстры.

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Впрочем, над девочкой Робинсон издевалась и физически: она била внучку, царапала ей шею и отрезала волосы, пока та спала.

«То, что она делала, было ужасно. Это навсегда окажет влияние на девочку и ее братьев и сестер. Она заслуживает точной такой же милости, которую все время отказывала ребенка, то есть никакой», — заявила в суде помощник окружного прокурора Меридит Истер.

И хотя защита Робинсон пыталась добиться оправдательного приговора, сославшись на то, что у женщины шизофрения и биполярное расстройство, судьи не стали смягчать приговор.

В итоге Женеве дали три пожизненных срока. В ходе расследования также выяснилось, что у нее был пособник — ее 33-летний любовник Джошуа Грейнджер. Мужчина также не остался безнаказанным — его приговорили к 30 годам лишения свободы.


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