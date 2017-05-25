Как принц Чарльз женился на Диане: до свадьбы они виделись 12 раз

В свое время роман принца Чарльза и Леди Дианы называли сказочным. Впрочем, когда стало известно об изменах британского наследника престола, мнение общественности изменилось. Все тут же принялись сочувствовать Диане, и распространять об их с Чарльзом союзе нелепые слухи. Не так давно ее знакомые откровенно рассказали журналистам о том, как на самом деле складывались отношения Леди Ди и старшего сына королевы Елизаветы II.
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Мы можем лишь догадываться, что связывало принца Чарльза и его первую жену Диану Спенсер. Многим их история казалась сказкой наяву, но реалии были далеки от этого.
Годы спустя выяснилось, что именно отец Чарльза, принц Филипп, подтолкнул его к серьезному шагу.
А на днях на одном из британских телеканалов будет показан документальный фильм, в котором рассказывается о непростой судьбе принцессы Дианы.
Перед премьерой исполнительный продюсер проекта Сьюзен Цирински рассказала журналистам о том, что же удалось выяснить во время работы над лентой.
«Удивительно, но до свадьбы Чарльз и Диана встречались всего 12 раз.
В какой-то момент отец приказал ему жениться: «Сын, ты должен сделать правильную вещь, чтобы не испортить репутацию девушки»,
— воспроизвела Цирински слова принца Филиппа.
Также в документальном фильме собраны воспоминания друзей королевской семьи. Так, Лана Маркс, близкая приятельница Дианы, рассказала о том, как всенародная любимица-принцесса на самом деле относилась к экс-супругу.
«Незадолго до гибели Диана сказала мне, что за всю свою жизнь любила только одного человека — им был Чарльз», — разоткровенничалась женщина.
А королевский биограф вспомнил о том, как тяжело Диана Спенсер переживала развод и сближение Камиллы Паркер Боулз с ее сыновьями.Еще по этой теме