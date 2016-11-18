Невероятно! В Дубае живут точные копии Ким Кардашян и Кайли Дженнер

В Сети уже который день пристально изучают Instagram сестер Сони и Файзи Али, невероятно похожих на Кайли Дженнер и Ким Кардашян. Жительниц Дубая постоянно атакуют фанаты с просьбой дать им автограф.

Тысячи девушек по всему миру копируют прическу и макияж Ким Кардашян и Кайли Дженнер, чтобы стать хоть чуть-чуть на них похожими. Однако блогерам из Дубая, сестрам Али, это делать вовсе не обязательно. Ведь их и так всегда принимают за звезд реалити-шоу.

У Сони и Файзи Али такие же пухлые губы, аккуратные носы, точеные скулы и пушистые длинные ресницы, как у знаменитых сестер.

Сами девушки уверяют, что они никогда не смотрели шоу с семейством Кардашян и никому не подражают.

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«Наши близкие друзья и родственники никогда не замечали сходство с Кайли и Ким. Однако в Штатах многие люди подходят у нам на улице и думают, что мы — это они», — рассказали изданию Mail Online сестры.

Девушки ведут общий Instagram, где выкладывают мастер-классы по визажу, фото своих ярких бьюти-образов и просто кадры из жизни.

Уже сейчас на аккаунт сестер подписаны полмиллиона человек.

Instagram

👻 snapchat: Soniafyza A post shared by Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) on Nov 17, 2016 at 11:46pm PST

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What do guys think of these lashes? 💋✨ A post shared by Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) on Apr 10, 2017 at 2:19am PDT

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Everyone's been asking what these lashes are but I couldn't reveal 🙈 THURSDAY stay tuned! #worldwide #sisterslove #soniaxfyza EDIT: I don't have anything on my lips A post shared by Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) on Apr 10, 2017 at 2:01am PDT

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@glamglowme event 💕 #Glamglow #hellohelwa A post shared by Sonia And Fyza Ali (@soniaxfyza) on Apr 4, 2017 at 4:38pm PDT

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