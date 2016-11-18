Невероятно! В Дубае живут точные копии Ким Кардашян и Кайли Дженнер

В Сети уже который день пристально изучают Instagram сестер Сони и Файзи Али, невероятно похожих на Кайли Дженнер и Ким Кардашян. Жительниц Дубая постоянно атакуют фанаты с просьбой дать им автограф.
- «Русская Ким Кардашян» раскрыла секрет своих сумасшедших форм 30 мая 2017 г.
- Сюрприз! Подросток за каникулы превратилcя в Ким Кардашян 14 сентября 2016 г.
- Это надо видеть: «Хорватская Кардашян» стала звездой соцсети 27 мая 2016 г.
- Стало известно, сколько зарабатывают сестры Кардашян на рекламе в Instagram 31 марта 2016 г.
- «Да!» или беда? Кайли Дженнер вышла в свет в юбке-«авоське» 30 марта 2016 г.
- Шок в Сети: Скарлетт Йоханссон - просто копия жены Ленина 24 октября 2014 г.
Тысячи девушек по всему миру копируют прическу и макияж Ким Кардашян и Кайли Дженнер, чтобы стать хоть чуть-чуть на них похожими. Однако блогерам из Дубая, сестрам Али, это делать вовсе не обязательно. Ведь их и так всегда принимают за звезд реалити-шоу.
У Сони и Файзи Али такие же пухлые губы, аккуратные носы, точеные скулы и пушистые длинные ресницы, как у знаменитых сестер.
Сами девушки уверяют, что они никогда не смотрели шоу с семейством Кардашян и никому не подражают.
«Наши близкие друзья и родственники никогда не замечали сходство с Кайли и Ким. Однако в Штатах многие люди подходят у нам на улице и думают, что мы — это они», — рассказали изданию Mail Online сестры.
Девушки ведут общий Instagram, где выкладывают мастер-классы по визажу, фото своих ярких бьюти-образов и просто кадры из жизни.
Уже сейчас на аккаунт сестер подписаны полмиллиона человек.
Еще по этой теме