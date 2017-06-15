Ольга Орлова выходит замуж за мужчину, с которым ее познакомила Жанна Фриске

39-летняя российская певица и телеведущая стала героиней шоу «Человек-невидимка» и призналась своей коллеге Эвелине Бледанс, что собирается замуж во второй раз, а также рассказала, что с избранником ее свела Жанна Фриске еще 5 лет назад.

Ольга Орлова старается оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз. Известно лишь, что в 2000 году актриса вышла замуж за бизнесмена Александра Карманова, от которого родила своего сына Артема. Из-за этой беременности Ольга была вынуждена покинуть группу «Блестящие» и заняться сольной карьерой.

Супруги развелись в 2004 году. Недавно певица решилась принять участие в программе «Человек-невидимка», где неожиданные факты из ее биографии впервые озвучили криминалист, гадалка, хиромант, психолог, маг и шаман.

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Криминалист Виктор Колкутин по отпечаткам пальцев Ольги сообщил, что она — очень сильный человек, занимается бизнесом сразу в нескольких сферах, невысокого роста и на протяжении жизни у нее случались и взлеты, и падения.

Виктор предсказал певице очередные неудачи в карьере после 45 лет. А другие специалисты угадали и изменения в личной жизни Орловой.

Так, певица подтвердила, что была официально замужем один раз, а затем жила в гражданском браке. Теперь же Ольга вновь собирается под венец. Она рассказала, что с возлюбленным ее познакомила лучшая подруга, ныне покойная Жанна Фриске.

«Мы оба Скорпионы, и когда ссоримся, я смотрю на него как в зеркало. Я понимаю, что «косячу», только когда вижу его косяки», — с улыбкой поведала о своем избраннике Ольга Орлова.

Поговаривают, что Фриске представила Орловой не кого иного, как стилиста Евгения Кривенко, роман с которым Ольге приписывают уже давно. Но певица и новая ведущая «Дома-2» по-прежнему тщательно скрывает имя жениха.