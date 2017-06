Ольга Орлова выходит замуж за мужчину, с которым ее познакомила Жанна Фриске

В детстве я ненавидела дачу🙈, не понимала как мои родители могли туда рваться каждые выходные. Потом прикормила на своём участке всех бездомных собак округи, и это стало единственным стимулом поездок за город. Моя семья жила очень скромно, но воскресный бюджет на ливерную колбасу для собак был согласован и утверждён. Так продолжалось пока наша дача не сгорела. Сегодня я мечтаю жить за городом, и в любой свободный выходной стараюсь уехать из Москвы . Примерно так выглядит мой тихий семейный вечер... Видимо, старею🙈🙈🙈 ???

