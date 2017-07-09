«Новая рижанка»: Лидия из Африки - комик, который только учится

То, что Рига – интернациональный город, известно давно. Свой шарм латвийская столица получает не только за счет ярких представителей местного населения, но и благодаря «новым рижанам», которые весьма успешно интегрируются в местное комьюнити, придавая ему особый колорит. Лидия из Нигерии – удивительной судьбы человек: отправилась за сестрой в Европу, а затем осела в дождливой Риге, начала писать шутки и по сей день пытается понять, почему латыши не подогревают «холодный суп», пишет riga.lv.

Kehinde Lydia Oyeniyi, 25 лет

Родной город: Абуджа, Нигерия (Африка)

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Род деятельности: студентка РТУ, менеджер по развитию в латвийской компании, модель

Переехала в Ригу: 2 года назад

Первое латышское слово, которое выучила: paldies (спасибо).

Я никогда не забуду тот день – 25 декабря 2010 года, – когда мы с моей сестрой-близняшкой покинули Африку и отправились получать образование на Украину. С этого дня началась совсем другая жизнь вдали от дома. Когда я была ребенком, то

о ходе событий своей будущей жизни могла нафантазировать что угодно, но даже в самом заоблачном воображении не могла представить, что покину свою родину.

К слову, если бы не моя сестра, которая решила стать врачом, я бы, может, никуда и не уехала.

Дело в том, что медицинское образование в Нигерии можно получить за 7-9 лет, в свою очередь, на Украине на это уходит 6 лет, экономятся, таким образом, два года.

Почему Украина? Там у нас живет двоюродный брат, чья деятельность также связана с медициной, и по его настоянию другие европейские города для поступления изначально мы даже не рассматривали. В мои планы не входило стать врачом, просто мы с сестрой на тот момент боялись даже допустить мысль о том, что будем жить порознь, поэтому я поехала вместе с ней учиться на Украину, но по специальности «компьютерная инженерия и телекоммуникации».

Фото: Диана Спиридовска/riga.lv

В итоге, как видите, мы все равно разделены расстоянием, потому что я не могла ждать сестру еще два года, пока она получит образование, мне нужно было строить свою жизнь. И вот я тут, в Риге, являюсь студенткой последнего курса магистратуры РТУ по все той же специальности.

Когда я первый раз приехала в Ригу, то первое, что сразу бросилось в глаза – это то, что люди тут не смеются. Я не увидела счастливого блеска в глазах окружающих.

Ясное дело, кто я такая, чтобы мне улыбаться, но можно же улыбаться просто, не обязательно мне…(смеется).

Пока я жила на Украине, то время от времени путешествовала по Европе, а когда осела в Риге, то поняла – она другая. Латвийская столица заметно отличается от других европейских городов, по крайней мере я так чувствую. Люди здесь гораздо более закрыты, менее разговорчивы. И если до переезда в Ригу мне задавали три стандартных избитых вопроса: как тебя зовут? откуда ты? почему ты черная? То здесь меня спрашивают: как тебя зовут? откуда ты? есть ли у тебя парень? А еще это почему-то делают в том числе и на русском языке, что для меня также стало открытием.

Фото: Диана Спиридовска/riga.lv

Общаться на русском – не проблема, в отличие от латышского я, по крайней мере, им владею. Государственный язык также пытаюсь выучить – коллеги по работе всячески пытаются мне в этом помочь, однако это непросто (улыбается). Пока я знаю лишь базовые слова: «привет», «пока», «спасибо»… Кстати, слово «спасибо» на латышском я выучила еще до приезда в Латвию, мне же нужно было как-то отблагодарить государственных служащих Латвии, которые пропустили меня на территорию вашего государства (смеется).

После двух лет, проведенных в Риге, я могу сказать, что уже привыкла к ритму жизни этого города, но, наверное, пока не до конца сумела интегрироваться в местное комьюнити.

Глазами девушки из Нигерии, Рига – это холод. Скажу я вам, что погода здесь, конечно, не сахар, не сахар (смеется). А еще Рига – это сложно. На первый взгляд может показаться, что город маленький и все здесь как на ладони. Но это не так! Буду откровенной, в картах я не сильна, поэтому мои первые попытки сориентироваться в улицах Риги терпели тотальное фиаско. Однако я люблю этот город за то, что между пунктами назначения можно передвигаться пешком и это не занимает много времени.

Фото: Диана Спиридовска/riga.lv

Сконцентрироваться на каком-то одном деле – это не про меня!

Я люблю изучать жизнь во всех ее проявлениях, стараюсь реализовать весь свой нерастраченный потенциал.

Поэтому помимо учебы занимаюсь развитием одной латвийской компании, специализирующейся на производстве пластиковых карт, параллельно с этим подрабатываю моделью – какая-то польза должна же быть от моего шоколадного цвета кожи (улыбается).

В свободное время я пишу шутки для своих Stand Up представлений, а затем выступаю на открытых площадках перед аудиторией с рижской Stand Up группой. Да-да, я еще и комик. Хотя нет, только учусь.

Именно поэтому я сразу заметила, что люди в Риге не смеются, а грустный человек – лучший «материал» для комедианта.

Я, например, вдохновение для шуток черпаю в грустных людях: смотрю на них и думаю, как можно их рассмешить.

Люблю шутить об очевидных вещах, которые мы не замечаем. Например, когда первый раз меня увидел организатор местной Stand Up группы, то с удивлением в глазах сказал: «О! Лидия! Ты черная!». Да ладно, – подумала я, – серьезно?! А я и не знала! 25 лет смотрюсь в зеркало и не замечала этого! Спасибо, что открыли мне истину! (улыбается).

Фото: Диана Спиридовска/riga.lv

Что касается Нигерии, то я очень скучаю по своим родным и близким, раз или дважды в год обязательно их навещаю. Мои родители абсолютно спокойно относятся к тому, что я нахожусь вне дома, они всегда говорили мне: «Лидия, путешествуй, смотри на мир и делай только то, что подсказывает тебе сердце».

А еще мне немного досадно, что за счет СМИ у местного населения сложилось немного неверное представление о Нигерии.

Если это государство в Африке, то это отнюдь не значит, что мы там умираем от жажды и живем в условиях, не предназначенных для жизни.

Нет! Нигерия занимает первое место в Африке по добыче нефти. У нас быстроразвивающаяся экономика, поэтому крупнейшие компании в мире, в числе которых Microsoft, открывают свои представительства у нас. И когда люди думают, что я сбежала за лучшей жизнью в Европу, – нет, это не так!

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Кстати, еще очень скучаю по нашей традиционной еде, потому что поесть я люблю, а в Риге еда в корне отличается от той, к которой я привыкла с детства. Очень люблю наш местный рис с овощами. Это блюдо очень похоже на то, что русские называют пловом, только мы его готовим без мяса.

В латышской кухне есть такое блюдо… розовый суп с нарезанным чем-то зеленым… как же его… холодный суп, кажется. Я не люблю его! Нет-нет! Он же холодный!

Мне коллеги говорят: «Попробуй с черным хлебом, попробуй так и эдак…» Кажется, чтобы он мне понравился, ему нужно быть как минимум горячим (смеется).

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В целом за все мое время жизни в Европе Рига мне дала больше всего ценнейшего опыта и новых знаний. Я стала лучше понимать людей и то, как нужно с ними взаимодействовать.

Возможно, я больше предпочитаю города-многомиллионники, в которых «кипит» жизнь, но пока Рига меня устраивает. Не знаю, как жизнь сложится в будущем, на данном этапе я благодарна за то, что имею.

И я счастлива.

Топ-5 мест в Риге, для…

…вдохновения – Старая Рига и Центральный рынок.

...свиданий – кино. Не нужно на первом свидании вести меня в кафе или ресторан – это чревато тем, что едой я буду увлечена больше, чем молодым человеком.

...встреч с друзьями – боулинг.

...отдыха – пляж. Да, черные люди тоже загорают!

...одиночества – собственный дом.

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