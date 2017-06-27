Миллионер Гарканс оставил жену ради женщины на 20 лет моложе

56-летний латвийский миллионер Арманд Гарканс, совладелец строительной компании Arčers и дорожно-строительной компании Binders, ушел от своей супруги-ровесницы Сподры Гаркане к 36-летней Иеве Федере, сообщает Apollo со ссылкой на журнал Kas Jauns.

Как уточняет издание, еще несколько лет назад ничто не предвещало возможного кризиса в семье бизнесмена. Официально он все еще женат, но

известно, что его отношения с Иевой Федере - экс-супругой специалиста по коммуникациям Гинта Федерса - длятся уже около двух лет.

Год назад Иева родила от Гарканса дочь, тогда же они вместе стали появлятся на различных мероприятиях.

У Арманда Гарканса есть двое взрослых детей, Федере также воспитывает двоих детей от предыдущего брака.

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