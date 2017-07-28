Пластические хирурги назвали самые красивые мужские лица в мире

Джордж Клуни
 

Джордж Клуни. Фото: EPA/Scanpix

Американского актера Джорджа Клуни назвали самым привлекательным мужчиной в мире, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail. К такому выводу пришли медики из лондонского центра пластической хирургии на основании пропорций, которые считаются идеальными по формуле золотого сечения.

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Исследователи опирались на методику компьютерной картографии (computer mapping technique). С ее помощью руководитель центра доктор Джулиан Де Силва (Julian De Silva) выяснил, что лицо 56-летнего Джорджа Клуни на 91,86 процента совпадает с пропорциями формулы.

«Джорджа Клуни десятилетиями считали самым красивым мужчиной в мире. Отлично, что это подтвердилось и с научной точки зрения»,

— сказал Силва. По информации Daily Mail, опираясь на методику, также идеальными были признаны черты лица и других знаменитостей. В их число попали актеры Брэдли Купер (91,8% соответствия эталону гармонии), Брэд Питт (90,51%), певец Гарри Стайлс, футболист Дэвид Бекхэм, актеры Уилл Смит, Идрис Эльба и Райан Гослинг, молодой исполнитель Зейн Малик, артист Джейми Фокси.

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Золотое сечение (золотая пропорция) известно еще с «Начал» Евклида, увидевших свет более 2300 лет назад. Математически оно представляет собой иррациональное число, примерно равное 1,618. В процентном округленном значении золотое сечение — это деление какой-либо величины в отношении 62 процента к 38.

В лице человека можно проследить пропорции, подчиненные золотому сечению.

Считается, что чем больше соотношений в этих соразмерностях, тем более привлекательным является внешний вид для окружающих.

Клуни снялся в таких фильмах, как «От заката до рассвета», «Да здравствует Цезарь!», «После прочтения сжечь», «О, где же ты, брат?», а также в трилогии «Друзья Оушена». В 2009 году он был признан журналом Time одним из 100 влиятельнейших людей мира.

Актер Джордж Клуни

Фото: Актер Джордж Клуни0

Брэдли КуперБрэдли Купер. Фото: Reuters/ScanPix

Всегда элегантный Брэд Питт

Фото: Всегда элегантный Брэд Питт0

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