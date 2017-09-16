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Пугачева, Рамазотти и Собчак: в Москве прошла шикарная свадьба сына олигарха

РусскийTVNET
Фото: instagram

В минувшие выходные в Москве прошли гуляния в честь бракосочетания Карена Карапетяна —младшего сына известного российского предпринимателя и мецената, владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна — и его избранницы Лилит. Эту свадьбу уже поставили во главу списка самых дорогих в 2017 году.

#KarenLilitWedding #KarenLilit

Публикация от @vogue._.style

Свадьбу Карена Карапетяна посетили российские и зарубежные звезды. В праздничный вечер на сцену выходили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Вера Брежнева, Эрос Рамазотти, группа «Ленинград» и другие артисты — фотографии и видеоролики были опубликованы на страницах гостей в соцсети Instagram.

#KarenLilitWedding

Публикация от @_sonya777

О да- Эрос Рамазотти🔥🔥🔥

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Также на празднике присутствовали телеведущие Ксения Собчак и Андрей Малахов. Гостем на свадьбе стал и премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Отдельно стоит отметить невесту, которая для торжественного дня выбрала белоснежное платье Zuhair Murad со шлейфом, усыпанное россыпью страз.

Вера Брежнева Ксения Собчак Николай Басков Филипп Киркоров Алла Пугачева
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