Пугачева, Рамазотти и Собчак: в Москве прошла шикарная свадьба сына олигарха

В минувшие выходные в Москве прошли гуляния в честь бракосочетания Карена Карапетяна —младшего сына известного российского предпринимателя и мецената, владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна — и его избранницы Лилит. Эту свадьбу уже поставили во главу списка самых дорогих в 2017 году.

#KarenLilitWedding #KarenLilit Публикация от @vogue._.style Сен 16 2017 в 4:19 PDT

Свадьбу Карена Карапетяна посетили российские и зарубежные звезды. В праздничный вечер на сцену выходили Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Николай Басков, Вера Брежнева, Эрос Рамазотти, группа «Ленинград» и другие артисты — фотографии и видеоролики были опубликованы на страницах гостей в соцсети Instagram.

#KarenLilitWedding Публикация от @_sonya777 Сен 16 2017 в 12:35 PDT

О да- Эрос Рамазотти🔥🔥🔥 Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Сен 16 2017 в 12:48 PDT

Также на празднике присутствовали телеведущие Ксения Собчак и Андрей Малахов. Гостем на свадьбе стал и премьер-министр Армении Карен Карапетян.

Отдельно стоит отметить невесту, которая для торжественного дня выбрала белоснежное платье Zuhair Murad со шлейфом, усыпанное россыпью страз.