81-летняя Светлана Дружинина восхитила фигурой в купальнике

Не так давно известная российская актриса, режиссер и сценарист Светлана Дружинина отправилась в отпуск на Кипр. Разменявшая девятый десяток народная артистка России на удивление подписчиков опубликовала в Instagram снимок в купальнике, на котором продемонстрировала стройные ножки, которым могут позавидовать многие юные девушки.

3 октября в микроблоге звезды фильма «Девчата» и знаменитого режиссера Светланы Дружининой появился снимок с отдыха на Кипре, куда она решила отправиться, чтобы «набраться сил перед новым творческим сезоном». На фотографии Светлана Сергеевна позирует в зеленом купальнике, лежа на шезлонге с газетой в руках.

«Доброе утро! Бассейн. Чашечка кофе. А теперь можно почитать газету Союза кинематографистов», — написала Дружинина под снимком.

Потрясенные тем, как она прекрасно выглядит, поклонники засыпали свою любимицу комплиментами:

«Вы прекрасны!», «Вот это форма! Вызываете только восхищение!»,

«Шикарная», «Ну ничего себе! Многим молодым на зависть. Браво!», «Так держать! Любо-дорого смотреть на такую женщину!».

Многие фолловеры актрисы и режиссера поинтересовались, как ей удается сохранять стройность, однако сама Дружинина не спешит раскрывать свои секреты красоты.

Привет, друзья мои! Шлю Вам солнечный привет!!! Будьте здоровы и счастливы! #кипр#отдых#путешествие#звезды#кинорежиссер#народнаяартистка#режиссер#светланадружинина#кепка#бананы A post shared by Svetlana Druzhinina. Official. (@sdruzhinina_official) on Oct 4, 2017 at 1:11am PDT

Хороши креветки под коктейль - джин с тоником и лаймом...😁 А как проходит ваш вечер, мои дорогие? #кипр#отдых#путешествие#светланадружинина#кинорежиссер#звезда #креветки #морепродукты #джин A post shared by Svetlana Druzhinina. Official. (@sdruzhinina_official) on Oct 1, 2017 at 11:03am PDT