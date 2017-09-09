ФОТО: Простая американка вышла замуж за эфиопского принца

Недавно в мире стало на одну принцессу больше. 33-летняя американка Ариана Остин и пра-правнук последнего императора Эфиопии, 35-летний Джоэл Маконнен, поженились. Пара сыграла свадьбу после 12 лет романа.
Интернет-пользователи считают, что свадьба этой осени уже состоялась.
В США эфиопский принц Джоэл Маконнен женился на простой девушке Ариане Остин. Молодые люди познакомились 12 лет назад в одном из вашингтонских клубов.
Джоэл, который не ожидал встретить любовь всей своей жизни в таком месте, рассказал изданию The New York Times, что начал знакомство с самого тривиального комплимента, сравнив Ариану с девушкой из рекламы.
К слову, Ариана узнала о монаршем происхождении своего возлюбленного лишь тогда, когда их отношения стали по-настоящему серьезными.
Маконнен — пра-правнук последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I — родился в Риме, куда его семья переехала после изгнания.
Сейчас принц работает адвокатом, а его супруга — в области искусства.