ФОТО: Простая американка вышла замуж за эфиопского принца

Недавно в мире стало на одну принцессу больше. 33-летняя американка Ариана Остин и пра-правнук последнего императора Эфиопии, 35-летний Джоэл Маконнен, поженились. Пара сыграла свадьбу после 12 лет романа.

Интернет-пользователи считают, что свадьба этой осени уже состоялась.

В США эфиопский принц Джоэл Маконнен женился на простой девушке Ариане Остин. Молодые люди познакомились 12 лет назад в одном из вашингтонских клубов.

What a beautiful moment! That royal kiss at the exit was priceless!! Today we are shooting the wedding of Prince Joel and his Queen Ariana @chezariana @jdmakonnen_jd Wedding Planner @favoredbyyodit #Arijo #currentsituation #habeshabrides Публикация от DC Based Wedding Photographer (@dotunayodeji) Сен 9 2017 в 1:54 PDT

Джоэл, который не ожидал встретить любовь всей своей жизни в таком месте, рассказал изданию The New York Times, что начал знакомство с самого тривиального комплимента, сравнив Ариану с девушкой из рекламы.

К слову, Ариана узнала о монаршем происхождении своего возлюбленного лишь тогда, когда их отношения стали по-настоящему серьезными.

Маконнен — пра-правнук последнего императора Эфиопии Хайле Селассие I — родился в Риме, куда его семья переехала после изгнания.

Official pics are here! All credit to the talented @dotunayodeji. Planning by @favoredbyyodit Dress @lazarobridal #AriJo #royalwedding #moretocome ❤️ Публикация от Ariana Austin Makonnen (@chezariana) Окт 16 2017 в 4:39 PDT

Сейчас принц работает адвокатом, а его супруга — в области искусства.



