Эвелину Бледанс раскритиковали из-за новой пластики

Популярная российская актриса и телеведущая решилась на смелый для любой женщины поступок – показалась окружающим с «голым», без косметики, лицом. Но этот жест Эведины Бледанс остался незамеченным, так как центром всеобщего внимания стали неестественно большие губы комедиантки.

Похоже, что после развода с мужем Эвелина Бледанс продолжает активно прихорашиваться.

Она уже признавалась в том, что делала пластику груди для поднятия самооценки. По всей видимости, коррекцию прошли и губы Эвелины.

Бледанс опубликовала в соцсети видеоролик, в котором она читает шуточное стихотворение. Множество подписчиков артистки первым заметили ее губы, которые выглядят так, словно их обладательница совершенно забыла про всякое чувство меры в кабинете у косметолога.

«Что с нижней губой? Что-то вкалывали? Ужас!» - прокомментировали видео фолловеры знаменитости.

Напомним, что в начале осени стало известно о разводе Эвелины Бледанс с супругом, продюсером Александром Семиным, при этом артистка откровенно рассказала, что расставание случилось гораздо раньше, но скрывалось ею.

Именно в тот период, когда они с мужем расходились, Бледанс неожиданно резко изменила свой стиль – сделала пластику груди, похудела и начала носить откровенные наряды.

Возможно, проделанной работы показалось артистке мало, и она решила заполучить пухлые и соблазнительные губы.