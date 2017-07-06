На свежих кадрах фанаты не отличили Татьяну Навку от Светланы Бондарчук

16 ноября 42-летняя Татьяна Навка поделилась с поклонниками в микроблоге серией черно-белых снимков. Увидев новую фотосессию в соцсети, многие подписчики отметили, что прославленная фигуристка невероятно похожа на другую знаменитую блондинку.

За жизнью Татьяны Навки в Instagram ежедневно следят около 622 тысяч фолловеров. Нередко звезда делится с ними и своими бьюти-образами.

На днях супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина, предстала с непривычной для себя укладкой в новой съемке фотографа Олега Зотова.

«Я не признаю слова «играть». Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно. Фаина Раневская», — загадочно подписала фотографию Татьяна (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

Впрочем, многие не узнали на этих кадрах Татьяну, а решили, что перед ними Светлана Бондарчук. А как вы считаете, Навка похожа на главного редактора Hello! и экс-супругу Федора Бондарчука?

Я не признаю слова "играть". Играть можно в карты, на скачках, в шашки. На сцене жить нужно. Фаина Раневская. Photo by @oleg_zotov A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka) on Nov 14, 2017 at 11:44pm PST

Светлана Бондарчук:

#burobeauty 💄#займемсякрасотой ❤️ A post shared by VR (@a030aa) on Jul 6, 2017 at 8:51am PDT

Татьяна Навка:

Надежда Оболенцева, Татьяна Навка, Светлана Бондарчук и Вячеслав Манучаров: