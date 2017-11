Жена разоблачила измену мужа благодаря одному снимку в Instagram

Это я называю «на воре и шапка горит»😉Спасибо, @vlada13abramovich @abramovichvlada опытная женщина, что решила поучить меня уму-разуму))😂✋🏼 Где ты таких находишь, @nazargrynko??🤦🏻‍♀️ такая борзая за закрытым профилем👹 так смело отстаивает и защищает обиженного мужчину🤕 Носом меня тыкает в какие-то выдумки своего больного воображения🙄 Кстати, остальные девочки оказались приятнее, не такие агрессивные))👀 одна даже в трубку мне рыдала, не знала, что женат😭🔥 ох и наколдовал своей волшебной палкой, кудесник✨ а я, блин, та ещё олениха))😂🙊😳

A post shared by Юлия Агранович (@agranovych) on Nov 21, 2017 at 1:25pm PST