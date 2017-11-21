Жена разоблачила измену мужа благодаря одному снимку в Instagram

Детский стоматолог Юлия Агранович через Instagram раскрыла измену собственного мужа, обнаружив в аккаунте посторонней девушки вид, открывающийся из окна их спальни. Историей обмана Агранович поделилась на своей странице.
Убедившись, что снимок действительно сделан из их комнаты, девушка спросила супруга в комментариях, давно ли он приводит в их дом проституток.
После она сделала репост записи любовницы на своей странице и вступила с ней в переписку, скриншоты которой также опубликовала.
Любовница посоветовала Агранович «заканчивать цирк и начинать жить реальной жизнью».
Агранович удалось найти других любовниц мужа и связаться с ними.
«Остальные девочки оказались приятнее, не такие агрессивные. Одна даже в трубку мне рыдала, не знала, что женат», — рассказывает она.
За девушку вступились сотни пользователей Instagram.
Они высказали ей слова поддержки, посоветовав оставить в уходящем году мужа с «истекшим сроком годности» и пожелали счастья с другим мужчиной.
Это я называю «на воре и шапка горит»😉Спасибо, @vlada13abramovich @abramovichvlada опытная женщина, что решила поучить меня уму-разуму))😂✋🏼 Где ты таких находишь, @nazargrynko??🤦🏻♀️ такая борзая за закрытым профилем👹 так смело отстаивает и защищает обиженного мужчину🤕 Носом меня тыкает в какие-то выдумки своего больного воображения🙄 Кстати, остальные девочки оказались приятнее, не такие агрессивные))👀 одна даже в трубку мне рыдала, не знала, что женат😭🔥 ох и наколдовал своей волшебной палкой, кудесник✨ а я, блин, та ещё олениха))😂🙊😳
Обманутая супруга уверяет, что не обиделась на мужа. «Для меня ты умер еще в декабре 2016, когда бросил меня совсем одну с нашей общей бедой», — обратилась она к нему в Instagram.
Девушка поблагодарила неравнодушных, высказавших ей поддержку. «Не обидно, что сейчас мне телефон обрывают несколько отчаявшихся любовниц моего будущего бывшего горе-мужа.
Даже не обидно, что человек, которого я всей душой любила столько лет и была ему преданной, оказался *** (недостойным человеком)»,
— констатирует она.