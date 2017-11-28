Бывшая девушка принца Гарри загрустила после объявления о его свадьбе

Экс-возлюбленная британского принца Гарри Крессида Бонас через сутки после объявления о его помолвке с американской актрисой Меган Маркл разместила на своей страничке в Instagram грустный пост.
На картинке, прикрепленной к посту, изображены тянущиеся друг к другу девушка и юноша на карусели.
«Неважно, насколько ты считаешь себя образованным, талантливым, богатым или крутым. Главное — как ты относишься к другим людям»,
— написано на изображении. Сама девушка подписала пост одним словом: «Правда».
Комментаторы в основном согласились с содержанием цитаты и поддержали Крессиду. Однако одна из пользователей заметила, что «круче было бы промолчать». Юзеры также предположили, что цитата связана с неудавшимися прошлыми отношениями девушки.
28-летняя Бонас регулярно выкладывает у себя на странице посты с вдохновляющими цитатами.
Напомним, о помолвке принца Гарри с Меган Маркл было объявлено 27 ноября. Свадьба пары состоится весной 2018 года.
Крессида Бонас встречалась с принцем два года, однако в 2014 году они расстались. Через год в британских СМИ появились слухи о их тайной помолвке, но они не подтвердились.
Крессиду и Гарри познакомила двоюродная сестра принца — принцесса Евгения. Как и Меган Маркл, Бонас актриса.
Принц Гарри и Меган Маркл: