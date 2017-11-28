Бывшая девушка принца Гарри загрустила после объявления о его свадьбе

Экс-возлюбленная британского принца Гарри Крессида Бонас через сутки после объявления о его помолвке с американской актрисой Меган Маркл разместила на своей страничке в Instagram грустный пост.

На картинке, прикрепленной к посту, изображены тянущиеся друг к другу девушка и юноша на карусели.

«Неважно, насколько ты считаешь себя образованным, талантливым, богатым или крутым. Главное — как ты относишься к другим людям»,

— написано на изображении. Сама девушка подписала пост одним словом: «Правда».

Комментаторы в основном согласились с содержанием цитаты и поддержали Крессиду. Однако одна из пользователей заметила, что «круче было бы промолчать». Юзеры также предположили, что цитата связана с неудавшимися прошлыми отношениями девушки.

Truth 🙌🏼 #quotestoliveby 🦋👊🏻 A post shared by Cressida Bonas (@cressida_bonas_) on Nov 28, 2017 at 7:44am PST

28-летняя Бонас регулярно выкладывает у себя на странице посты с вдохновляющими цитатами.

Напомним, о помолвке принца Гарри с Меган Маркл было объявлено 27 ноября. Свадьба пары состоится весной 2018 года.

Крессида Бонас встречалась с принцем два года, однако в 2014 году они расстались. Через год в британских СМИ появились слухи о их тайной помолвке, но они не подтвердились.

Крессиду и Гарри познакомила двоюродная сестра принца — принцесса Евгения. Как и Меган Маркл, Бонас актриса.

FOTO: Reuters/ScanPix

Принц Гарри и Меган Маркл: