Сияющая Алина Кабаева затмила всех гостей на открытии центра гимнастики

На днях в подмосковном городе Химки состоялось открытие Центра гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На торжественном мероприятии побывали подопечные легендарного российского тренера. Всеобщее внимание на празднике привлекла к себе Алина Кабаева, появившаяся в роскошном блестящем платье в пол.

14 декабря в Подмосковье прошло торжественное открытие первого в России спортивно-образовательного кластера «Олимпийская деревня Новогорск», в котором есть все необходимое для будущих чемпионов. Главным объектом комплекса стал Центр гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В ходе мероприятия президент Всероссийской федерации художественной гимнастики призналась, что наконец-то смогла осуществить свою давнюю мечту.

Столь важное мероприятие в жизни Ирины Александровны не смогли пропустить звезды художественной гимнастики, а также многие артисты.

Однако все внимание гостей вечера приковала к себе олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

34-летняя спортсменка выбрала для торжества облегающее платье, расшитое пайетками. Этот наряд выгодно подчеркнул стройное и подтянутое тело звезды спорта.

Кабаева вышла на сцену вместе со своей наставницей и высказалась об открытии спортивного комплекса.

FOTO: Alexey Filippov/Sputnik/Scanpix

FOTO: Alexey Filippov/Sputnik/Scanpix

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«Вспоминала свои годы, как мы тренировались в Новогорске.

Здесь всегда было уютно. Но это все случилось, когда я попала в сборную. А эти дети могут тренироваться тут с трех лет, я так им завидую!

Ирину Александровну поздравляю, ей уже давно не нужно никому ничего доказывать, но она продолжает создавать…» — приводит слова гимнастки сайт журнала «Телепрограмма».

FOTO: Alexey Filippov/Sputnik/Scanpix

На празднике также присутствовал Филипп Киркоров вместе со своими детьми. Алла-Виктория и Мартин вместе с отцом поднялись на сцену и поздравили Ирину Винер-Усманову. В своем Instagram поп-король также написал, что сын и дочь пришли в восторг от умений гимнасток.

FOTO: Alexey Filippov/Sputnik/Scanpix

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