7 вещей, которые обязательно нужно сделать в Прощеное воскресенье

Традиционно проводы Масленицы совпадают с не менее важным событием — Прощеным воскресеньем. В этот день обязательно пообщайтесь с близкими людьми и попросите у них прощения.

Порой каждый из нас совершает поступки, за которые нужно извиниться. Не всегда мы можем простить своего обидчика, но еще сложнее попросить прощения за собственные ошибки. Прощеное воскресенье — особенный праздник.

В этот день у вас появится возможность произнести слова раскаяния перед своими близкими. Однако не забывайте, что ваши извинения должны быть искренними.

Ежегодно Прощеное воскресенье празднуют в последний день масленичной недели. Сразу же после этого начнется долгий период Великого поста.

Смысл Прощеного воскресенья

В Прощеное воскресенье принято не только извиняться перед другими людьми, но и прощать обидчиков. В этом и заключается главный смысл праздника. Священнослужители рекомендуют просить прощения только у тех, кого вы действительно обидели словом или действием.

Однако если вы посетите церковь в этот день, то заметите, как люди выстраиваются в цепочку и просят прощения друг у друга. Эта старинная церковная традиция зародилась еще на Афоне и со временем пришла и к нам. Считается, что Прощеное воскресенье предназначено не только для раскаяния перед теми, кто в обиде на вас, но и для очищения души. В этот день принято не только извиняться и прощать других людей, но и заниматься богоугодными делами. Вступать в конфликты, жаловаться на других людей и распускать слухи категорически запрещено.

Если в этот день перед вами извинится человек, в ответ обязательно скажите: «Бог простит, и я прощаю». Таким образом вы даете понять, что обида — это не повод становиться врагами.

Научившись прощать людей, вы сможете изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Что обязательно нужно сделать в Прощеное воскресенье

Посетите церковь. Прощеное воскресенье — важный день для православных верующих. Необходимо посетить храм и побывать на богослужении, во время которого священник и другие прихожане попросят прощения друг у друга.

Извинитесь перед своими близкими. В первую очередь, попросите прощения у своих родных. Необязательно перечислять все обиды, лишний раз напоминая о них. Просто скажите: «Прости меня». Во время покаяния ваши слова должны исходить из души, иначе смысла в них не будет.

Простите своих обидчиков. Некоторые обиды забыть сложно, но отказать человеку в прощении — страшный грех.

Постарайтесь простить своих обидчиков и отпустите негативные воспоминания из своих мыслей. Однажды вы поймете, что небольшие конфликты не стоят испорченных отношений.

Проведите время с семьей. Помимо Прощеного воскресенья, в этот день принято отмечать Масленицу. Старинный праздник славится развлечениями и массовыми гуляньями. Однако вечером обязательно проведите время в кругу семьи. Скажите своим близким хотя бы пару теплых слов и еще раз попросите прощения.

Попросите прощения у покойных родственников. Не только живые, но и умершие родственники должны услышать ваши извинения. Посетите могилы покойных и попросите у них прощения. Обязательно простите мертвых за обиды, чтобы успокоить их и снять тяжесть со своей души.

Покайтесь перед Господом. Каждый человек совершает греховные деяния, и за них вас может простить только Бог. Неважно, сознательно вы совершили грех или нет,

в Прощеное воскресенье обязательно посетите храм и произнесите молитву о прощении. Перед этим вы должны полностью осознать свои ошибки и раскаяться, иначе ваши извинения будут ложными.

Подготовьтесь к началу Великого поста. В это время каждый верующий начинает подготовку к Великому посту, начало которого приходится уже на следующий день. Попросив прощения у своих близких, не забудьте простить обиды и отпустите негативные мысли. Со следующей недели вы сможете начать жизнь с чистого листа, а неприятные воспоминания лучше оставить в прошлом.