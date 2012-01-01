Линда Мурниеце: я начинаю новую жизнь!

Зачастую, желая что-то поменять в своей жизни, женщины кардинально обновляют стрижку, покупают туфельки или прыгают с парашютом. Спустя пять месяцев после официального развода с гастроэнтерологом и депутатом Сейма Хосамом Абу Мери бывшая руководитель МВД и Минобороны, а ныне директор гостиницы «Roma» Линда Мурниеце выпустила свою первую книгу «Почти дневник» («Gandrīz dienasgrāmata»). Журналист TVNET Герда Пулкстене поговорила с Линдой о ее книге и о том, как она себя сейчас чувствует.

Мурниеце рассказала, что мысль о книге стала естественным продолжением ее интересов — она все время что-то пишет в блогах, социальных сетях, журналах. Друзья давно говорили, что все это надо собрать в одной книге и одна из подруг Линды — Солвита Велде терпеливо обобщила все тексты, Линда написала еще несколько специально для книги и в течение нескольких месяцев книга была готова.

Для Линды издание книги стало переломным моментом между прошлым и будущим, как символ того, что определенный период в жизни закончился и это важно сформулировать.

Книга начинается датой 01.01.2012 — это тоже важный момент, когда закончился определенный период в жизни Мурниеце и начался новый. На тот момент Линда только что рассталась с отцом своих детей, ушла из политики и многое поменяла в своей жизни.

О детях бывший политик сказала, что они ее друзья, самая большая поддержка и они всегда рядом. Мурниеце очень рада, что в их доме всегда полно друзей детей и они тоже ее принимают как свою.

Из опыта в политике Линда вынесла умение отличать, что важно, а что нет. Она больше не старается все сделать сама, делегирует дела детям и коллегам, она научилась говорить нет людям, которые хотят ее использовать, и поняла, что в трудные моменты рядом остаются только самые близкие, а бывают и большие предательства.

В книге Линда упоминает Ливан, который был близок ей во время замужества с Хосамом. Однако на данный момент связи с восточной культурной, как и с бывшим мужем, Линда не чувствует. Просто рассказывает об этой стране глазами человека, бывавшего там.

О возрасте Линда говорит, что принимает его как необратимый процесс, а после вечеринки по случаю выхода книги она полюбила себя еще больше.

«Наслушавшись хороших вещей о себе, просто невозможно не влюбиться в себя снова,»

сказала Мурниеце.