Неоднозначно, но честно! Опубликован список гостей на свадьбе принца Гарри

На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл будет около 600 гостей, и приглашения уже разосланы, сообщает Harper's Bazaar.

Со стороны жениха на церемонии будут присутствовать бывший президент США Барак Обама, с которым принц поддерживает дружеские отношения, и его супруга Мишель, канадский премьер-министр Джастин Трюдо, кронпринцесса Швеции Виктория и королевская семья Испании.

В январе сообщалось, что Обама может остаться без приглашения на торжество, поскольку в английской королевской семье опасаются, что это может выглядеть вызовом нынешнему президенту Дональду Трампу.

Помимо политиков, принц Гарри пригласил своих бывших девушек Челси Дэви и Крессиду Бонас, а также Дэвида и Викторию Бекхэмов и актрису Марго Робби. На торжестве, скорее всего, выступят Элтон Джон, Эд Ширан, Элли Голдинг и Крис Мартин.

Со стороны невесты на свадьбу приглашена лучшая подруга Маркл индийская актриса Приянка Чопра, ее партнеры по сериалу «Форс-мажоры» Патрик Джей Адамс и Эбигейл Спенсер, а также Оливия Палермо, теннисистка Серена Уильямс и стилист Джессика Малруни.

Напомним, свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Торжественный обед, устраеваемый королевой Елизаветой II, пройдет в зале Святого Георгия.