Впечатляет! Елизавета II приготовила роскошный подарок для Гарри и Меган

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков в пользу благотворительности, о чем Русский TVNET уже сообщал, королева Великобритании, скорее всего, не примет во внимание эту просьбу молодых. Предполагается, что Елизавета II приготовила для своего внука и его будущей супруги роскошный презент, который они не смогут не принять.

Как сообщает британское издание Mirror, в день свадьбы молодожены получат от королевы главный подарок - огромное поместье York Cottage вблизи Лондона.

Летний дом, расположенный в 177 км от Кенсингтонского дворца, где в настоящее время живут Гарри и Меган, является собственностью королевской семьи с 1862 года.

Некогда здание служило резиденцией бабушки и дедушки Елизаветы II - короля Георга V и его супруги Мэри. Общая площадь владений - 8000 гектаров,

240 из которых занимает общественный парк, а еще 24 - частный сад вокруг дома.

Как обычно, кликайте на стрелочку справа - смотрите много фото!

И хотя эта информация еще не подтверждена официально, есть все основания полагать, что она соответствует действительности.

Во-первых, королева всегда была щедра по отношению к любимым внукам. К тому же

на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон она тоже подарила молодоженам недвижимость - поместье Anmer Hall с 10 спальнями, которое, кстати, находится недалеко от York Cottage.

Биограф королевской семьи Дункан Лакромб в интервью Cosmopolitan подтвердил, что именно эта собственность может совсем скоро перейти во владение принца Гарри и Меган Маркл.

Свадебный подарок королевы принцу Уильяму и Кейт Миддлтон: