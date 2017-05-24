Впечатляет! Елизавета II приготовила роскошный подарок для Гарри и Меган

Несмотря на то, что принц Гарри и Меган Маркл отказались от свадебных подарков в пользу благотворительности, о чем Русский TVNET уже сообщал, королева Великобритании, скорее всего, не примет во внимание эту просьбу молодых. Предполагается, что Елизавета II приготовила для своего внука и его будущей супруги роскошный презент, который они не смогут не принять.
Как сообщает британское издание Mirror, в день свадьбы молодожены получат от королевы главный подарок - огромное поместье York Cottage вблизи Лондона.
Летний дом, расположенный в 177 км от Кенсингтонского дворца, где в настоящее время живут Гарри и Меган, является собственностью королевской семьи с 1862 года.
Некогда здание служило резиденцией бабушки и дедушки Елизаветы II - короля Георга V и его супруги Мэри. Общая площадь владений - 8000 гектаров,
240 из которых занимает общественный парк, а еще 24 - частный сад вокруг дома.
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И хотя эта информация еще не подтверждена официально, есть все основания полагать, что она соответствует действительности.
Во-первых, королева всегда была щедра по отношению к любимым внукам. К тому же
на свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон она тоже подарила молодоженам недвижимость - поместье Anmer Hall с 10 спальнями, которое, кстати, находится недалеко от York Cottage.
Биограф королевской семьи Дункан Лакромб в интервью Cosmopolitan подтвердил, что именно эта собственность может совсем скоро перейти во владение принца Гарри и Меган Маркл.
Свадебный подарок королевы принцу Уильяму и Кейт Миддлтон:
My first Blog Post in my new series, Cambridge Homes, is up! It’s all about the beautiful country and weekend residence of The Cambridge Family: Anmer Hall. Learn about the building, history, and Cambridge Connection in my new blog post! I hope you all enjoy the start of this series and I look forward to the rest! Click the Link in my Bio! ————————————- #britishroyalfamily #duchessofcambridge #dukeofcambridge #katemiddleton #princewilliam #AnmerHall #Norfolk