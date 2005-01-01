Даже после свадьбы Меган придется делать реверанс перед Кейт, и вот почему

Несмотря на то, что теперь Меган Маркл является полноправным членом семьи Виндзоров, она должна делать книксен перед Кейт Миддлтон, а вот перед принцессами — не всегда.

В минувшие выходные состоялась свадьба принца Гарри и Меган Маркл. После бракосочетания экс-актриса автоматически получила титул герцогини Сассекской.

К слову, Кейт Миддлтон приобрела титул герцогини Кембриджской точно так же — выйдя замуж за принца Уильяма.

Казалось бы, жены Виндзоров должны быть равны меж собой, но нет. Как ни странно, Меган должна делать перед Кейт реверанс. Все из-за жесткой иерархии, царящей в семье.

Жена принца Гарри должна делать книксен перед всеми, кто превосходит ее по титулу, включая королеву, принца Филиппа, принца Чарльза и Камиллу Паркер Боулз. Из-за того что принц Уильям — король уже в обозримом будущем, он тоже попадает в этот список, а за ним и Кейт.

Также есть и другие правила. Маркл обязана делать реверанс и перед «кровными принцессами», например, Анной и Беатрис. Однако

если экс-актриса находится рядом с мужем, то уже все происходит с точностью до наоборот. Все потому, что как пара Гарри и Меган имеют более высокое место в иерархии, чем «одиночки».

А вот Кейт не приседает перед Камиллой, однако, если рядом с ней стоит Чарльз, то обязана это сделать. Кстати, сложные правила реверанса были придуманы в 2005 году королевским секретарем. По слухам, они должны были определить место Паркер Боулз в семейной иерархии после бракосочетания с сыном Елизаветы II.