Фотобомба! Судьба свела Пугачеву и Галкина 40 лет назад, когда Максиму было 3 года

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин официально стали мужем и женой в 2011 году. 23 декабря пара зарегистрировала свой союз в одном из загсов Москвы, а 24-го отпраздновала событие в ресторане с родными и близкими друзьями. В прошлом году супруги обвенчались. Однако, как выяснилось, судьба свела их еще 40 лет назад.

Максим Галкин на днях разместил на своей странице в Instagram раритетную фотографию, на которой молодая Алла Пугачева запечатлена вместе с его родителями.

«Фотобомба из прошлого, 1979 год. Мои родители на ужине с Аллой», — подписал этот уникальный снимок юморист.

Прокомментировать кадр решил и Филипп Киркоров, спросив у Галкина, где же он сам. «Под столом, мне три года», — отшутился Максим.

Пользователи Сети назвали это судьбой, а некоторые сослались на мистическое совпадение. Никогда не угадаешь, что нас ждет в будущем, и какие встречи в конечном счете станут решающими.