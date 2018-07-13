А Бузова видела? Анастасия Тарасова поразила фигурой через четыре дня после родов

Как ранее сообщал Русский TVNET, 10 июля супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия впервые стала мамой. Модель уже выписалась из роддома и показала, как выглядит после рождения дочери.
На днях у 24-летней Анастасии Тарасовой (Костенко) и ее 31-летнего мужа Дмитрия родилась дочь. 13 июля маму и малышку, имя которой супруги пока не разглашают, выписали из роддома. Уже тогда поклонники отметили, что модель прекрасно выглядит. Вечером же 14 июля
молодая мама решила продемонстрировать свою фигуру во всей красе и поделилась с поклонниками в Instagram-историях коротким видео, на котором танцует в мини на фоне воздушных шаров.
Фолловеры сошлись во мнении, что через четыре дня после родов Настя выглядит так, будто вовсе не была беременна.
Отметим, что за девять месяцев Тарасова набрала всего около семи килограммов. За пару недель до рождения дочери она рассказывала, что весит 56,6 кг. Супруга футболиста утверждала, что оставаться в форме даже во время интересного положения ей помогает правильное питание.
В «Лапино» хорошо, а дома лучше!😍Наконец-то появилась свободная минута поблагодарить Вас, моих знакомых и незнакомых гостей страницы за тёплые пожелания и добрые слова! Любимый, отдельное спасибо за то, что в один из самых прекрасных дней ты мужественно находился рядом со мной: заставлял гулять по коридорам клиники, стараясь поторопить это замечательное и незабываемое событие- рождение нашей дочери, подставлял своё плечо, когда было едва терпимо и неприятно. На радость мне- ты лучший друг, муж и отец! ❤️❤️❤️ И я хочу оставить эти слова здесь !🙏🏻 P.S. @tarasov23 Спасибо за все🌹🌹🌹