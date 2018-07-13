А Бузова видела? Анастасия Тарасова поразила фигурой через четыре дня после родов

Как ранее сообщал Русский TVNET, 10 июля супруга российского футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия впервые стала мамой. Модель уже выписалась из роддома и показала, как выглядит после рождения дочери.

На днях у 24-летней Анастасии Тарасовой (Костенко) и ее 31-летнего мужа Дмитрия родилась дочь. 13 июля маму и малышку, имя которой супруги пока не разглашают, выписали из роддома. Уже тогда поклонники отметили, что модель прекрасно выглядит. Вечером же 14 июля

молодая мама решила продемонстрировать свою фигуру во всей красе и поделилась с поклонниками в Instagram-историях коротким видео, на котором танцует в мини на фоне воздушных шаров.

Фолловеры сошлись во мнении, что через четыре дня после родов Настя выглядит так, будто вовсе не была беременна.

Отметим, что за девять месяцев Тарасова набрала всего около семи килограммов. За пару недель до рождения дочери она рассказывала, что весит 56,6 кг. Супруга футболиста утверждала, что оставаться в форме даже во время интересного положения ей помогает правильное питание.