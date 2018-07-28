Около 600 мигрантов прорвали границу испанского полуанклава Сеута
26 июля 2018, 18:07
Не менее 600 мигрантов перешли границу испанского полуанклава Сеута, сообщает La Vanguardia.
По данным издания, мигранты перелезли через забор, отделяющий район Сеута от Марокко. Некоторые из них были вооружены самодельными огнеметами, а также бросали пограничников бутылки и флаконы с едкой известью.
По данным Красного Креста, пострадали не менее 132 человек. Согласно заявлению пограничных сил, пострадали 22 охранника.
Отмечается, что во временном центре размещения мигрантов в Сеуте уже находятся 586 человек.