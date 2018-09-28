В этом году в латвийской программе Ночи науки сотни событий и десятки адресов. 28 сентября с 18.00 до 23.00 будут открыты для любознательных десятки научных центров, лабораторий и вузовских площадок.



Университеты и группы исследователей подготовили специальные программы. Практически в каждом учебном заведении расскажут о профессиях будущего. Будет на что посмотреть в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Елгаве и других местах.



Сила мысли и ... зоопарк роботов



Возможно ли управлять доном... силой мысли? Создатели искусственного интеллекта продвигается вперед семимильными шагами и решают уже вполне практические задачи.

В Доме природы Латвийского университета исследователь из Франции Наталья Космина представит шлем, соединенный с дроном и будет управлять им при помощи мысли. Визит чудо-шлема на латвийскую Ночь науки организован при участии Института Франции в Латвии.



И вечером 28 сентября примерить и испытать интерактивный шлем смогут и все желающие. Получится ли у вас самостоятельно посадить дрон мысленной командой? Приходите и попытайтесь! Презентации в Дом природы ЛУ (ул. Елгавас, 1 Рига) начнутся 18.00, в 19.00 и в 20.00.



Полигон дронов будет работать и в Институте транспорта и связи (ул. Ломоносова, 1). Дрона предстоит выполнять конкретные задачи, проходить замысловатый лабиринт - готовы взять пуль управления в руки?..

Желающие смогут побывать в институтских лабораториях, увидеть роботов-гуманоидов, пообщаться с голосовым ассистентом Alexa и роботом NAO, полезными помощниками в повседневной жизни.

В лаборатории промышленных роботов продемонстрирует свои таланты и навыки KUKA - робот-художник. Дети и взрослые смогут сыграть с роботами в интеллектуальные игры и заглянуть мир дополненной реальности.

Еще вас ждут зрелищные соревнования роботов в борьбе сумо и футболе. А также зоопарк будущего: представьте себе, роботы-животные тоже уже существуют...



ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Поиски смысла и спасительница "Анна"

В Дом природы ЛУ стоит пойти не только ради дронов, управляемых силой мысли. Здесь будет много всего интересного. Ведь в самом современном здании главного универа страны расположены лаборатории естественнонаучных факультетов.

Физики - специалисты оптометрии - продемонстрируют, как визуальная информация преобразуется в звук, а звук становится видимым. Исследователи института химической физики познакомят с новейшими методами лечения онкологии.



А географы - с латвийским пейзажем разных лет, тайнами вулканов и полярных льдов, а также приключениями и открытиями экспедиции “Islande-2018”. А в кафе - на дискуссию о смысле жизни - в это же соберут народ философы и социологи.



Центр технологий медицинского образования Рижского университета им. Страдиня предложит креативные игры про здоровье. Интересуетесь медициной и здоровьем и готовы пройти тест "С химией на Ты" и другие? Тогда вам бульвар Анниньмуйжас, 26а.