Открытия совершают при закрытых дверях. И только раз в году - в Ночь науки - доступ в научные лаборатории открывают для всех желающих. В латвийской программе европейской Ночи науки десятки адресов. Русский TVNET выбрал самые интересные.
В этом году в латвийской программе Ночи науки сотни событий и десятки адресов. 28 сентября с 18.00 до 23.00 будут открыты для любознательных десятки научных центров, лабораторий и вузовских площадок.
Университеты и группы исследователей подготовили специальные программы. Практически в каждом учебном заведении расскажут о профессиях будущего. Будет на что посмотреть в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Елгаве и других местах.
Сила мысли и ... зоопарк роботов
Возможно ли управлять доном... силой мысли? Создатели искусственного интеллекта продвигается вперед семимильными шагами и решают уже вполне практические задачи.
В Доме природы Латвийского университета исследователь из Франции Наталья Космина представит шлем, соединенный с дроном и будет управлять им при помощи мысли. Визит чудо-шлема на латвийскую Ночь науки организован при участии Института Франции в Латвии.
И вечером 28 сентября примерить и испытать интерактивный шлем смогут и все желающие. Получится ли у вас самостоятельно посадить дрон мысленной командой? Приходите и попытайтесь! Презентации в Дом природы ЛУ (ул. Елгавас, 1 Рига) начнутся 18.00, в 19.00 и в 20.00.
Полигон дронов будет работать и в Институте транспорта и связи (ул. Ломоносова, 1). Дрона предстоит выполнять конкретные задачи, проходить замысловатый лабиринт - готовы взять пуль управления в руки?..
Желающие смогут побывать в институтских лабораториях, увидеть роботов-гуманоидов, пообщаться с голосовым ассистентом Alexa и роботом NAO, полезными помощниками в повседневной жизни.
В лаборатории промышленных роботов продемонстрирует свои таланты и навыки KUKA - робот-художник. Дети и взрослые смогут сыграть с роботами в интеллектуальные игры и заглянуть мир дополненной реальности.
Еще вас ждут зрелищные соревнования роботов в борьбе сумо и футболе. А также зоопарк будущего: представьте себе, роботы-животные тоже уже существуют...
Поиски смысла и спасительница "Анна"
В Дом природы ЛУ стоит пойти не только ради дронов, управляемых силой мысли. Здесь будет много всего интересного. Ведь в самом современном здании главного универа страны расположены лаборатории естественнонаучных факультетов.
Физики - специалисты оптометрии - продемонстрируют, как визуальная информация преобразуется в звук, а звук становится видимым. Исследователи института химической физики познакомят с новейшими методами лечения онкологии.
А географы - с латвийским пейзажем разных лет, тайнами вулканов и полярных льдов, а также приключениями и открытиями экспедиции “Islande-2018”. А в кафе - на дискуссию о смысле жизни - в это же соберут народ философы и социологи.
Центр технологий медицинского образования Рижского университета им. Страдиня предложит креативные игры про здоровье. Интересуетесь медициной и здоровьем и готовы пройти тест "С химией на Ты" и другие? Тогда вам бульвар Анниньмуйжас, 26а.
Постигать анатомию человека здесь предложат наощупь. Ведь в Анатомическом музее центра экспонаты, по которым студенты учат анатомию можно брать в руки, ощупывать и осматривать. Все копии экспонатов для того и сделаны на 3D принтере.
В программе вечера - интерактивные игры, лекции, документальные фильмы. А также соревнования на тренажерах-эргометрах: ваш личный результат позволит определить оптимальные нагрузки физические нагрузки для занятий спортом.
Будущие доктора давно уже не учатся на живых пациентах - свои профессиональные навыки они отрабатывают на манекенах. Действия по спасению жизни в чрезвычайной ситуации просимулируют при помощью манекена "Анна".
Про еду, продукты и кулинарию будущего
Говорят, что человек есть то, что он есть. Большой интерес у далекой от науки публики каждый год вызывает все, что связано с едой и здоровым питанием. Ведь наука в стороне от насущных проблем никогда не остается!..
В научном институте “BIOR” про бактерии окружающие нас вам покажут тако-ое!.. Привычка мыть руки, прежде чем взяться за еду, навсегда появится и у самых пропащих грязуль!..
Расскажут о полезных и вредных бактериях, встречающихся в специях, чае, сырах. Проанализируют привычки питания латвийцев - сколько чего мы съедаем, согласно статистике, и как это отражается на здоровье.
Имейте в виду: программа института “BIOR” начнется раньше, чем в других местах - с 15.00 и продлится до 21.00. Институт находится на улице Лейупес, 3 - это рядом с Южным мостом.
В Доме природы ЛУ будет работать лаборатория традиционных и этнических блюд. Расскажут о культуре и традициях питания народов Латвии, популярных сегодня блюдах из кухни предков, а также о новых привычках и продуктах.
Самы большой выбор событий в пятницу, 28 сентября, каквсегда, у рижан. Интересные программы к Ночи науки приготовили в РТУ на Кипсале, в Ботаническом саду, в научно-исследовательских институтах в районе Тейки.
Подробная информация - на сайте Ночи музеев, там вы найдете подходящие программы й Латвии и сможете выбрать ту, что ближе к дому.
http://www.zinatniekunakts.lv