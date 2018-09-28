Ночную Венецию сделают безалкогольной

Запрет будет вступать в силу с 19:00. Согласно новым правилам после семи вечера на улицах города нельзя будет распивать алкогольные напитки. Кроме того, полиция сможет отбирать алкоголь у туристов с явными проявлениями опьянения, если у них при себе будет больше трех бутылок пива.