Ночную Венецию сделают безалкогольной

Власти Венеции планируют уже с конца октября 2018 года ввести "ночной сухой закон" для туристов. Об этом сообщает Express.
Запрет будет вступать в силу с 19:00. Согласно новым правилам после семи вечера на улицах города нельзя будет распивать алкогольные напитки. Кроме того, полиция сможет отбирать алкоголь у туристов с явными проявлениями опьянения, если у них при себе будет больше трех бутылок пива.
Не исключены и штрафы за нарушения "сухого закона". Таким образом власти хотят уменьшить количество пьяных туристов и защитить город. Венеция расположилась на третьем месте в списке городов, которые больше всего страдают от туристов, передает korrespondent.net
В Сети уже обсуждают данную возможность. Есть люди, поддерживающие инициативу, другие считают, что так Венеция хочет сократить количество туристов.