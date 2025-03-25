Кружки из столовой, палочки из моря и другие тренды Etsy. Разговор с гуру Etsy в Латвии

Определенно не следует считать, что продавать что-либо через интернет имеет смысл только в том случае, если вы сертифицированный мастер или трудолюбивая мастерица. Знаете ли вы, что, например, березовые ветки или ольховые шишки также можно продавать на Etsy? Причем очень удачно! Самые большие страхи и ошибки начинающих, самые популярные и несущие прибыль тренды - об этом разговор с Эдитой Клидзеей, которую называют гуру Etsy в Латвии. Она - ментор Etsy с 2017 года, читает организованные miniAkselerators.lv лекции. Эдите Клидзея также поясняет, почему начинающим лучше всего открывать свой магазин после 1 июля.