Сб, 29.09.2018
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Строители призывают Минэкономики разрешить привлекать гастарбайтеров

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Строители. Иллюстративное фото

ФОТО: TASS/Scanpix

Латвийское партнерство строительных подрядчиков (ЛПСП) призывает Министерство экономики дополнить список профессий, на работу в которых в Латвию могут быть приглашены иностранцы, простыми строительными профессиями и отдельными профессиями квалифицированных рабочих и ремесленников, сообщила агентству ЛETA руководитель ЛПСП Байба Фромане.

Все возрастающая нехватка рабочей силы неблагоприятно влияет на способность строительной отрасли удовлетворить спрос рынка и обеспечить качественное и своевременное освоение средств из фондов ЕС, подчеркнула она.

По данным Центрального статистического управления, количество вакантных рабочих мест в Латвии достигло рекордно высокого уровня и в строительной отрасли составляет 2400.

ЛПСП считает необходимым найти решение для скорейшего привлечения рабочих ряда профессий.

"Латвия сейчас достигла естественного уровня безработицы, это означает, что в стране нет свободных ресурсов рабочей силы. Особенно остро это ощущает строительная отрасль", - отметила Фромане.

Как сообщалось, 20 февраля 2018 года Кабинет министров утвердил составленный Минэкономики список профессий, по которым прогнозируется существенная нехватка рабочей силы, и по которым на работу в Латвию можно приглашать иностранцев.

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