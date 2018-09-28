Строители призывают Минэкономики разрешить привлекать гастарбайтеров

Все возрастающая нехватка рабочей силы неблагоприятно влияет на способность строительной отрасли удовлетворить спрос рынка и обеспечить качественное и своевременное освоение средств из фондов ЕС, подчеркнула она.

По данным Центрального статистического управления, количество вакантных рабочих мест в Латвии достигло рекордно высокого уровня и в строительной отрасли составляет 2400.

ЛПСП считает необходимым найти решение для скорейшего привлечения рабочих ряда профессий.

"Латвия сейчас достигла естественного уровня безработицы, это означает, что в стране нет свободных ресурсов рабочей силы. Особенно остро это ощущает строительная отрасль", - отметила Фромане.