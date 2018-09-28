Строители призывают Минэкономики разрешить привлекать гастарбайтеров

Латвийское партнерство строительных подрядчиков (ЛПСП) призывает Министерство экономики дополнить список профессий, на работу в которых в Латвию могут быть приглашены иностранцы, простыми строительными профессиями и отдельными профессиями квалифицированных рабочих и ремесленников, сообщила агентству ЛETA руководитель ЛПСП Байба Фромане.
Все возрастающая нехватка рабочей силы неблагоприятно влияет на способность строительной отрасли удовлетворить спрос рынка и обеспечить качественное и своевременное освоение средств из фондов ЕС, подчеркнула она.
По данным Центрального статистического управления, количество вакантных рабочих мест в Латвии достигло рекордно высокого уровня и в строительной отрасли составляет 2400.
ЛПСП считает необходимым найти решение для скорейшего привлечения рабочих ряда профессий.
"Латвия сейчас достигла естественного уровня безработицы, это означает, что в стране нет свободных ресурсов рабочей силы. Особенно остро это ощущает строительная отрасль", - отметила Фромане.
Как сообщалось, 20 февраля 2018 года Кабинет министров утвердил составленный Минэкономики список профессий, по которым прогнозируется существенная нехватка рабочей силы, и по которым на работу в Латвию можно приглашать иностранцев.