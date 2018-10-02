ЕС внес изменения в список офшоров

Островное государство Палау исключили из списка государств с лояльным налоговым законодательством. Такое решение во вторник, 2 октября, приняли министры финансов Европейского Союза, сообщает Reuters.
"Министры финансов Европейского Союза договорились во вторник, вычеркнуть тихоокеанский остров Палау из перечня налоговых гаваней", - говорится в сообщении.
Государство было внесено в этот список в марте, когда его налоговые правила были признаны несоответствующими стандартам ЕС.
Однако, после внесения соответствующих изменений в законы страны министры ЕС согласились перенести остров Палау из черного списка в так называемый "серый" список государств с низкими стандартами налоговой прозрачности, но которые имеют целью стать прозрачнее, говорится в документе ЕС, передает Korrespondent.net.
Шесть других налоговых гаваней остаются в "черном списке": Намибия, Самоа, Тринидад и Тобаго и три территории, принадлежащие США - Американское Самоа, Гуам и Виргинские острова.
Черный список ЕС был создан в декабре прошлого года после выявления широкомасштабных схем уклонения от уплаты налогов, которыми пользуются корпорации и богатые лица, чтобы уменьшить налоговые платежи. Сначала список включал 17 юрисдикций.