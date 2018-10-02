ЕС внес изменения в список офшоров

"Министры финансов Европейского Союза договорились во вторник, вычеркнуть тихоокеанский остров Палау из перечня налоговых гаваней", - говорится в сообщении.

Государство было внесено в этот список в марте, когда его налоговые правила были признаны несоответствующими стандартам ЕС.

Однако, после внесения соответствующих изменений в законы страны министры ЕС согласились перенести остров Палау из черного списка в так называемый "серый" список государств с низкими стандартами налоговой прозрачности, но которые имеют целью стать прозрачнее, говорится в документе ЕС, передает Korrespondent.net.

Шесть других налоговых гаваней остаются в "черном списке": Намибия, Самоа, Тринидад и Тобаго и три территории, принадлежащие США - Американское Самоа, Гуам и Виргинские острова.