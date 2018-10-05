В субботу, 6 октября, граждане Латвии делают выбор — мы с вами решим, кто из политиков попадет в 13-й Сейм. С 7 утра до 8 вечера будут работать более 900 избирательных участков по всей стране и за рубежом, представители 16 партий, представленных на нынешних выборах, - в предвкушении итогов. Русский TVNET в течение дня будет следить за ходом выборов. Не прекратим мы свою работу и ночью, оставайтесь вместе с нами: вся актуальная информация, репортажи наших корреспондентов, фото и видео отчеты и, наконец, первые результаты - оперативно на нашем портале!