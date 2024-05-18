Глава МИД Браже участием в Рижском марафоне соберет средства на закупку дронов для ВСУ

Svētdien pirmo reizi skriešu pusmaratonu. Mans nr ir 815 - tik dienu norit Ukrainas🇺🇦 Brīvības cīņas.



Skriešanas laikā vākšu līdzekļus droniem Ukrainas bruņotajiem spēkiem ar ⁦⁦@ziedot_lv⁩ @UKRinLatvia#MansPirmaisMaratons #StandWithUkraine https://t.co/qRb6lrUW8x — Baiba Braže (@Braze_Baiba) May 17, 2024

Она пробежит полумарафон под номером 815, так как столько дней идет борьба Украины против страны-агрессора России, свидетельствует запись министра в Х. Министр иностранных дел также присоединила к публикации ссылку на портал Ziedot.lv.

Авторы инициативы на портале Ziedot.lv подчеркивают, что российская армия продолжает жестоко атаковать ракетами и дронами украинские города. Украинские военные остро нуждаются в разного рода беспилотниках - дронах FPV, разведывательных и атакующих беспилотниках.

Дрон FPV может стоить до 1000 евро, но потенциал его использования в обороне очень широк: такой беспилотник может уничтожить вражеские установки на миллионы долларов. Рост числа дронов на передовой делает боевые операции против российских оккупантов более технологичными, сказано на портале.

Для эффективной борьбы с российской армией вооруженным силам Украины необходимы миллионы дронов в год. Поддержав этот проект, люди не только помогают повысить безопасность украинских военных, но и способствуют развитию обороны и военной индустрии Латвии, подчеркивают авторы инициативы. Проект реализуется в сотрудничестве с посольством Украины в Латвии.

Марафон проводится в Риге с 1991 года и является самым масштабным событием народного спорта стран Балтии. В этом году на марафоне бегуны будут соревноваться в 34-й раз.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!