"Начался какой-то ужас": люди недовольны грузовиками на улице Пернавас

Зритель передачи Юрис рассказал, что после открытия магистрали "начался какой-то ужас: грузовики, тяжело нагруженные огромные фуры и даже лесовозы по улице Пернавас курсируют непрерывным потоком, днем и ночью. Раньше такого не было".

Исполняющая обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Рудите Ревелиня признал, что устройства подсчета машин там не установлены, однако потом на улице Пернавас действительно увеличился. Кроме того, больше грузовиков движется по Густава Земгале гатве, принимая во внимание, что движение транзитного транспорта в центре города запрещено.

Однако планируется, что движение грузового транспорта на улице Пернавас будет закрыто, вероятно, уже в этом строительном сезоне.

Подробнее смотрите в сюжете передачи 4. studija:

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