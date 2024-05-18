Бросил умирать: в Эстонии собака продолжала ждать хозяина, который и не собирался возвращаться

Брошенная собака. Фото: Võsu Rahvas Facebooki grupp

Она дала собаке воду и колбасу. "Она выпила почти всю воду за один присест и с удовольствием съела всю купленную колбасу. После этого она несчастно наматывала круги вокруг автобусного павильона Вызу. Когда мимо проезжали автобусы, собака останавливалась, с подавленным видом смотрела на выходящих из автобуса людей, как будто искала своего хозяина, который бросил ее там. Потом она ложилась на каменные плиты автобусной остановки и с несчастным видом продолжала там ждать".

Когда мимо проезжали автобусы, собака останавливалась, с подавленным видом смотрела на выходящих из автобуса людей, как будто искала своего хозяина, который бросил ее там.

Собака выглядела очень несчастной. "В ее глазах буквально можно было увидеть грусть и боль. Собака ходила опустив голову, смотрела снизу вверх и была робкой. Я не могла пойти домой, ничего не предприняв".

Ей удалось связаться с НКО Aita Mind Koju и сообщить им о собаке, нуждающейся в помощи. "Ирмели сразу сообщила, что они приедут в Вызу за брошенной собакой. Нас попросили отвести собаку в безопасное место, подальше от дороги".

Какие эмоции вызвала эта ситуация? "Я сидела рядом с собакой и думала, как можно так бросить члена своей семьи. Тот, кто так поступил с доверчивым и верным другом, - не человек. Я не могла отойти от собаки, пока мы не нашли решение и не нашли место, где о ней позаботятся", - сказала Фогт.

Как уже говорилось ранее, к сожалению, собаку спасти не удалось. Ветеринары скорой помощи посчитали, что собаку били, поскольку она вздрогнула, когда ветеринар положил руку ей на голову. Это также объясняет непонятные травмы на лапах.

MTÜ Aita Mind Koju – это небольшой и уютный приют в Килинги-Нымме, который уже много лет предлагает приют для старых собак и собак-инвалидов, а также временную передержку для собак, ищущих дом.

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