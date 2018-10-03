В Вецсауле планируется создать военную базу Земессардзе
3 октября 2018, 14:31
В Вецсаулской волости Баускского края планируется создать военную базу Земессардзе.
Министерство обороны договорилось с Министерством земледелия о передаче объекта недвижимости "Likvertene" в Вецсаулской волости во владение Минобороны для создания базы 53-го батальона Земерссардзе. Недвижимость состоит из земельного участка площадью 29,7 га, внесенного в земельную книгу на имя государства в лице Минземледелия.
Минобороны уже подготовило проект постановления правительства о передаче в свое владение этой недвижимости.
53-й пехотный батальон Земессардзе был сформирован в 1991 году, в 2003 году реорганизован и присоединен к 54-му батальону Земессардзе, а в январе 2018 года восстановлен.