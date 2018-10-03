В Вецсауле планируется создать военную базу Земессардзе

Министерство обороны договорилось с Министерством земледелия о передаче объекта недвижимости "Likvertene" в Вецсаулской волости во владение Минобороны для создания базы 53-го батальона Земерссардзе. Недвижимость состоит из земельного участка площадью 29,7 га, внесенного в земельную книгу на имя государства в лице Минземледелия.

Минобороны уже подготовило проект постановления правительства о передаче в свое владение этой недвижимости.