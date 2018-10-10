Туристам с лишним весом запретили кататься на ослах на Санторини

Министерство сельского хозяйства Греции опубликовало свод новых правил, согласно которым ослам, перевозящим туристов на острове Санторини, запрещается поднимать более ста килограммов или больше одной пятой их веса.

Такое решение правительство приняло после того, как активисты пожаловались, что из-за полных туристов на спинах животных остаются глубокие раны и травмы, передает Lenta ru .

«Владельцы рабочих ослов должны обеспечить хорошие условия жизни своим животным. Ни в коем случае нельзя эксплуатировать больных, раненых и беременных ослов. Им также следует ежедневно давать свежую пищу и воду в чистых контейнерах, которые очищаются хотя бы раз в день», — уточняется в правительственной сводке.