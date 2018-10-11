Чт, 11.10.2018
У меня может странная ассоциация, но Рига у меня ассоциируется с хлебом. Алина Астровская, "Орел и Решка"

Зачем предприниматели присутствовали при дарении банка "Citadele" Из-за возможной аферы государство потеряло не меньше 20-40 млн евро

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Семья Берзиньшей, которая первой подписала договор об ипотечном кредите с поручительством государства, получила в подарок от банка Citadele большой телевизор

ФОТО: Пресс-фото

Американские и латвийские предприниматели несколько лет назад подписали секретное соглашение о приобретении акций банка "Citadele". 

Газета "Diena" начинает серию статей, в которых исследуется закулисье сделки продажи "Citadele". Четыре года назад уходящее правительство Лаймдоты Страуюмы буквально в последний момент приняло решение о продаже, а фактически, о дарении контрольного пакета акций "Citadele" консорциуму, возглавляемому американской инвестиционной компанией "Ripplewood Advisors LLC".

Несмотря на заключение парламентской комиссии по расследованию этой сделки, большая часть информации о ней по-прежнему еще засекречена. Из-за возможной аферы латвийское государство потеряло не меньше 20-40 млн евро. Местные предприниматели незримо присутствовали при приватизации банка по меньшей мере весной 2014 года и всерьез рассчитывали на свою долю. Они могли быть привлечены исключительно в качестве официальных консультантов. 

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