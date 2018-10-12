В Иманте ученик пришел в школу с пистолетом для Airsoft: пришлось вызывать полицию

У школы стражи порядка встретили полицейского, обеспечивающего общественный порядок в учреждении. Школу обыскали и соответствующего описаниям подростка нашли. 17-летний парень показал, что у него к поясу прикреплена кобура, в которой находится пистолет для Airsoft.

Парня отвели в оперативное транспортное средство. Подросток категорически отрицал свидетельские показания о том, что он в образовательном учреждении вытаскивал оружие из кобуры, показывал другим ученикам и несколько раз передернул затвор. Кроме того, он утверждал, что после школы у него запланирована тренировка с оружием, поэтому он в целях экономии и взял его в школу.