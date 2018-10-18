Исследование объясняет, почему мужчины так долго сидят в туалете

"Возможно, звучит как клише, но это правда: мужчины ищут в укромном местечке именно тишину. Так, 45% опрошенных указали, что им категорически не хватает времени на самих себя и они уединяются, как только их партнерша/партнер или дети начинают чрезмерно действовать им на нервы. 25% мужчин признались, что не знают, как они справлялись бы с повседневностью, не будь у них возможности регулярно сбегать в ванную комнату. 23% из 1000 опрошенных даже назвали туалет "безопасной гаванью", - говорится в статье, передает Inopressa.ru.