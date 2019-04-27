Rammstein выпустили провокационный клип о запретах и цензуре

Черно-белый клип преподнесен зрителям, как фрагмент истории 1920-1930-х годов. Но все-таки - это некая аллюзия и компиляция с фантастическими вставками, которые создают ощущение антиутопического мира.

Сквозь образы персонажей читаются отсылки к тоталитарному режиму, Великой Французской революции, борьбе женщин за свои права, сексуальной революции, свободе слова, запретам и цензуре в обществе.

Об этом говорят действия и внешний вид полицейских, а также их попытки контроля персонажей в клипе. Про революцию говорят некоторые кадры с демонстрациями и протестами, плакаты "Мое радио принадлежит мне" и "Ультракороткие волны для всех", а также сцены, где женщины возбуждаются при прослушивании радио и попытках самоудовлетворения. Не отсылка ли это к запрету рок-н-ролла и появлению пиратских радиостанций?

Про запрет и цензуру намекает зал, обстановка и образ самих музыкантов, которые больше передают стилистику 1950-х годов. Согласно сюжету, музыканты играют и передают по радио нечто запрещенное. За ними гонится полиция, но это лишь голограммы.