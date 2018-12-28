Слышите этот треск? Так в 2018 году проваливались наши политики...

Как говорится, "не ошибается только тот, кто ничего не делает". В этом году на политической арене страны произошло многое, и, что уж там скрывать, хватало и промахов, и откровенных провалов. Провожая уходящий год, предлагаем вспомнить самые громкие из них!

Как депутат Клявиньш ресурсы экономил...

Депутат Сейма Аскольд Клявиньш натворил делов, мухлюя с компенсациями на топливо. Используя свое служебное положение, Клявиньш незаконно получал транспортные компенсации, нанеся ущерб не только госбюджету, но и собственной репутации. За мошенничество он получил как денежный штраф, так и принудительные работы, хотя, как оправдывался народный слуга, он просто экономно использовал ресурсы.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Как чемпионы по добрым делам пережили политическое фиаско на выборах

С приближением выборов в 13 Сейм, политические силы хвастались, как могли, некоторые даже не стеснялись приписывать себе чужие заслуги. Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) позиционировал себя "чемпионом по добрым делам", который сделал во благо народа больше других. Но народ так и не оценил ни вымученной реформы здравоохранения, ни дырявой налоговой реформы, и в результате "чемпионы" потеряли практически половину мандатов в Сейме.

Бригманис, вероятно, не слышал, что после драки кулаками не машут, иначе зачем потом заявлять, что партии надо было побольше использовать Лембергса в предвыборной кампании?

Галерея: СЗК в ожидании результатов выборов

Впечатляющие затраты на столетие Латвии

В этом году Латвия отмечала столетие. Ложкой дегтя в бочке меда стали затраты, выделенные с легкой руки Министерства культуры на полуторочасовой концерт у Латвийской Национальной библиотеки. Артисты с неоднозначной репутацией за исполнение нескольких песен получили больше, чем главные дирижеры Праздника песни и танцев.

Отдельно стоит упомянуть, что и расходы на организованный Рижской думой салют в честь столетия Латвии по итогу выросли на треть.

Галерея: Концерт "Во имя любви. 18+"

(Не) создание правительства

Ох и танец с бунами исполняют политики вокруг формирования нового правительства, в результате чего 2019 год Латвия встретит с временным бюджетом. Старания Яниса Борданса из НКП не увенчались успехом, и ему не оставалось ничего иного, как наблюдать за хаотичными попытками Алдиса Гобземса из KPV LV создать угодный ему Кабинет министров. Однако и Гобземс присоединился к Бордансу на скамеечке проигравших, и теперь эстафету перенял новый герой...

Галерея: Сторонники Гобземса провожают его на встречу с президентом

Несвергаемый Трукснис

На мэра Юрмалы Гатиса Труксниса (СЗК) можно посмотреть по-разному - с одной стороны, как на политика, которого преследуют наркотики и другие беды, а с другой стороны как на настоящего везунчика, ведь несмотря ни на что, ему годами удается сохранить свою должность.

В Новом году желаем Трукснису настойчивость Гобземса и состоятельность Министерства культуры!