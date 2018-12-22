Наконец и Шипкевиц высказался о скандальном выступлении Вебере

"Извиняюсь перед всеми, кого это преставление каким-то образом обидело или показалось неприемлемым. Отмечу, что это было моей идеей - показать в концертной программе, что латышскую музыку чувствует разный спектр музыкантов Латвии," - высказался о представлении Вебере Шипкевиц.

Несмотря на то, что в Facebook он защищал Вебере, сказав, что "грустно, что наш уровень нетерпимости столь высок, а боязнь необычного так обострена", в разговоре с изданием Ieva он все-таки признал, что Эвия исполнила песню криво.

"Это было не самое удачное представление Эвии, и я полностью беру на себя ответственность за это. Я сказал Эвии, что ей нужно будет спеть эту песню. В то же самое время я думал, что обвинения больше вызовет специфическая манера пения Эвии, а не проблемы интонации.

Любой музыкант в тот холодный ветер вряд ли мог спеть чище, так как условия были не из легких. Да я и сам периодически лажал", - сказал Шипкевиц.

Он также извинился и перед самой Эвией:

"По-человечески мне очень больно за то, что Эвия приняла на себя. За то, что ее обвинили в том, что вообще не было ее идеей. Я перед ней уже многократно извинился и надеюсь, что у нее будет достаточно ресурсов, чтобы с этим сжиться".

Сама Эвия через месяц после выступления прокомментировала концерт изданию Kurzemnieks.

Напомним, молодая певица Эвия Вебере стала одним из самых обсуждаемых людей в латвийском шоу-бизнесе после того, как на концерте "Во имя любви. 18+" в честь столетия Латвии исполнила песню Иманта Калниньша Svētku diena.