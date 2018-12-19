"Золотой мальчик" Шипкевиц впервые высказался о концерте "Во имя любви. 18+"

Напомним, что в соцсетях развернулось бурное обсуждение концерта, люди возмущались неудачным выступлением Эвии Вебере и солидными суммами, которые положили себе в карман устроители шоу во главе с Янисом Шипкевицем.

В интервью Шипкевиц восстановил последовательность событий - с момента, когда к нему обратилось Министерство культуры с предложением провести концерт до реализации идеи и получения гонорара.

Музыкант рассказал, что вместе с коллегой Гатисом Мурниексом полгода разрабатывал концепцию концерта, который должен был показать, какими станут латыши в будущем.

В мае Министерство культуры утвердило концепцию - и в отношении содержания, и в отношении гонораров.

На вопрос о гонорарах, вызвавших столь бурный резонанс в обществе, Шипкевиц ответил:

"Да, я решил, что музыканты должны получить достойные гонорары за важную работу" ... Следует беспокоиться не о том, что солист получает за концерт 600 евро, а о том, что дирижер только 500. О том, что в сфере культуры ненормально мало платят.

Музыкант заявил, что гордится проделанной работой:

"По-моему, я выполнил свою работу, концерт на 97 процентов получился таким, каким был задуман". (..) И я не понимаю, что надо было сделать по-другому...

Фото: Концерт "Во имя любви. 18+"

Шипкевиц также признался, что не понимает причин негодования общества и считает, что в заголовках статей, опубликованных в СМИ, ситуация была намеренно раздута.

"Во-первых, Шипкевиц получил 13 350 евро и 12 центов после уплаты налогов. Во-вторых, Шипкевиц работал над этим концертом одинадцать месяцев, выполняя работу четырех человек

- от выбора места концерта и разработки концепции, до сценографических решений, управления творческой командой, создания аранжировок, организации процесса репетиций. И только заключительной частью стало само мое участие в концерте - видимая часть".

Напомним, что информацию о сумме свыше 57 тысяч евро, потраченной на проведение концерта "Во имя любви». 18 +", обнародовала программа LTV Aizliegtais paņēmiens.

По данным журналистов, исполнительный продюсер концерта Янис Шипкевиц получил в виде авторского вознаграждения свыше 17 тысяч евро (из них гонорар за его выступление на концерте составил 11 тысяч евро), автор видеографики Гатис Мурниекс заработал около 6400 евро, музыкант Рейнис Сеянс – около 5800 евро.

Молодая исполнительница Эвия Вебере за исполнение двух песен получила 666 евро, лидер группы Prāta vētra Ренар Кауперс — 1000 евро.