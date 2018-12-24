Госдеп США предупредил о терактах в Барселоне

"Рекомендуется повышенная осторожность в местах движения автотранспорта, включая автобусы, в районе Лас Рамбла в Барселоне во время Рождества и Нового года. Террористы могут атаковать без или почти без предупреждения, их цели — туристические достопримечательности, транспортные узлы и другие публичные места", — говорится в сообщении.

#Spain: Exercise heightened caution around areas of vehicle movement, including buses, in the Las Ramblas area of Barcelona during Christmas and New Year’s. Terrorists may attack with little or no warning, targeting tourist locations, transportation hubs, and other public areas. pic.twitter.com/MPGiZwMwxq — Travel - State Dept (@TravelGov) 23 декабря 2018 г.

Бюро занимается информированием американских граждан об опасностях, которых стоит ожидать в заграничных поездках. Как сообщает испанское издание Observador, избегать стоит также площади Каталонии и площади Портала де ла Пау, а особенную бдительность проявлять на Рождество.

В августе 2017 года в Барселоне произошла серия автомобильных терактов, один из них — на улице Ла Рамбла. В результате всех атак погибли 16 человек и пострадали около 130.